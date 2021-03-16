أبل تستعد لإطلاق الجيل المقبل من سماعات airpods في هذا الموعد

كشفت العديد من التسريبات أن شركة أبل تخطط لطرح الجيل القادم من سماعات AirPods، والذى من المحتمل أن يُطلق عليه AirPods 3.

ووفقا للتسريبات، فشركة أبل لن تطرح الجيل المقبل من سماعات AirPods ولن يصل للمستخدمين قبل شهر سبتمبر من العام الجاري.





وبحسب موقع TOI الهندي، فقد ادعى المحلل التقني Ming- Chi Kuo أن شركة أبل تخطط لتأجيل إطلاق الجيل التالي من سماعات AirPods حتى الربع الثالث من عام 2021، مما يعنى أنه إذا كانت شركة أبل ستعقد حدث إطلاق منتج فى 23 مارس، فلن يكون من أجل AirPods من الجيل التالي.





ووفقا لتوقعات Kuo، قال إن شركة أبل قد تشهد انخفاضًا في شحنات سماعات الرأس هذا العام بسبب ارتفاع المنافسة في هذه الفئة، مضيفا أن عملاق التكنولوجيا قد يخطط أيضًا لعدم تعليق بيع الجيل الثانى من AirPods عند وصول AirPods الجديدة.





وذكر تقرير من GizmoChina أن AirPods الجديدة ستكون مماثلة لتلك الموجودة في AirPods Pro، مع جذع صغير وأطراف أذن قابلة للاستبدال.

ومن المتوقع أن الجيل التالى من AirPods سيحتوى على ميزة إلغاء الضوضاء النشط، وهو شيء جديد بالنسبة للمتغيرات الأساسية فى تشكيلة AirPods، ويعمل إلغاء الضوضاء السلبى لـ AirPods لعام 2019 بشكل جيد فى تصفية الضوضاء المحيطة، لذلك إذا كانت الأجهزة الجديدة مزودة بـ ANC، فيمكنك توقع ارتفاع الأسعار أيضًا.





ومن المتوقع أن تطلق أبل أجهزة iPad Pro و AirPods و AirTags و أبل TV الجديدة في 23 مارس 2021.