هواوي تنظم مؤتمرها الخاص للكشف عن هاتفيها mate 20 و mate 20 pro

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، عن تنظيم مؤتمر صحفي يوم 16 أكتوبر المقبل في العاصمة البرطانية لندن، وذلك للكشف عن سلسلة هواتفها الجديدة Huawei Mate 20 و Huawei Mate 20 Pro.

وقد أعلنت الشركة عن موعدها الجديد ضمن مؤتمرها الصحفي الذي أقيم بالأمس والذي كشفت الشركة من خلاله عن معالج كيرين 980، وسيكون أول معالج مصنع بتقنية 7 نانوميتر وسيعمل على سلسلة هواوي ميت 20.

هواوي ميت 20 سيتمتع بقوة أداء هائلة. معالج كيرين 980 يستند إلى نوى متعددة عالية الأداء "Cortex-A75" إلى جانب وحدة المعالجة العصبية من الجيل الثاني (NPU) الموجهة للذكاء الاصطناعي ومعالج رسوميات أكثر كفاءة. المعالج الجديد يتفوق بكثير على إذا إعتقدنا بالنتائج المحصل عليها على مؤشر. على غرار معالج كيرين 970، فإن المعالج الجديد ستكون حاضرة بالتأكيد في هواتف هونر المستقبلية.

وبحسب التسريبات السابقة فإن إصدار Huawei Mate 20 سيأتي مع شاشة بحجم 6.3 إنش من نوع AMOLED، بدقة وضوح 2960 × 1440 بيكسل، وسيضم الهاتف معالج ثماني الأنوية من نوع Kirin 980 المصنع وفق معيار 7 نانوميتر.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تدعيم الهاتف بذاكرة وصول عشوائية متعدد بحجم 6 و 8 جيجابايت بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

وتشير المواصفات أيضًا بأن الهاتف سيحمل كاميرات خلفية ثلاثية بدقة 40 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيبكسل، وبكل تأكيد الكاميرات بدعم من شركة لايكا الألمانية.

أما حول البطارية فهي بسعة 4200 ميلي أمبير/ساعة تدعم تقنية الشحن السريع 5V/4.5A، وسيعمل الهاتف أخيرا بواجهة EMUI 9 المبنية على نظام التشغيل Android Pie 9.0.