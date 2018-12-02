linkedin يطلق أداة جديدة للكشف عن الوظيفة التي تناسبك ماديا

كشفت شبكة التواصل الاجتماعي للتوظيف LinkedIn، ميزة جديدة لمستخدميها تسمى "LinkedIn Salary"، تجعل المستخدمين يلقون نظرة عامة على الرواتب الأعلى اجرا واختيار الانسب لهم.

ووفقا لما نشره موقع toi الهندى، فبمجرد إدخال العنوان الوظيفي، ستعرض لك أداة 'LinkedIn Salary'توزيعًا مفصلاً للمرتب الأساسي، بالإضافة إلى عناصر إضافية مثل الأسهم والمكافآت السنوية لهذه المهنة، وباستخدام هذه الأداة، يمكنك أيضًا عرض مواقع الإنترنت التي تدفع أكثر من غيرها لوظائف محددة، وعدد فرص العمل المتاحة، وستسمح هذه الأداة أيضًا لمستخدمي لينكد إن مشاهدة فرص العمل وتعويضات الشركات التي يهتمون بها عن طريق متابعة صفحة الشركة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضا معرفة كيف يختلف الراتب اعتمادًا على حجم الشركة، وتقييم فوائد درجة البكالوريوس والماجيستير وعلاقتهم بالمرتب، مع التخطيط للتعليم المتقدم والتفاصيل حول كيفية توقع تغيير رواتبهم استنادًا إلى الخبرة الحالية والمستقبلية فى هذا المجال.

كما سيحصل أعضاء LinkedIn Premium على ميزات حصرية، إذ ستوفر لهم المنصة إمكانية الوصول إلىLinkedIn Salary دون مساهمتهم في معلومات الرواتب الخاصة بهم، وسيتمكنون من تصفية "فلترة" الوظائف حسب بيانات الرواتب والحصول على معلومات أكثر دقة حول الرواتب على الوظائف التي يرغبون بها.