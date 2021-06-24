أفادت خدمة "Downdetector"، مساء الخميس، بتسجيل عطل في عمل موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.وأوضح الموقع أن أكبر عدد من المشتكين بسبب العطل في عمل "إنستغرام" تم رصده في كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا.وتحدث المستخدمون عن مشاكل في تحميل شريط الأخبار والدخول إلى حساباتهم في المنصة وفتح الموقع الإلكتروني.