هاتف realme c25 ينطلق في 23 من مارس برقاقة معالج helio g70

حددت شركة Realme يوم 23 من شهر مارس الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف Realme C25 على أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Helio G70.





كشفت شركة Realme في بداية هذا الشهر عن هاتف C21، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Realme C25، حيث تعقد الشركة الحدث في إندونسيا، كما يبث الحدث على شبكة اليوتيوب.

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ولقد أوضحت الصفحة الرسمية لهاتف Realme C25 بعض من مواصفات هذا الإصدار الذي ينطلق برقاقة معالج Helio G70، وشاشة مميزة بحجم 6.5 إنش، كما تتضمن الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي، كما تضم الجهة الخلفية من الهاتف مستشعر البصمة، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.