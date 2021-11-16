عطل مفاجئ يضرب غوغل كلاود وأمازون وسناب شات
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عطل مفاجئ يضرب غوغل كلاود وأمازون وسناب شات

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تطبيق سناب شات
واشنطن - العرب اليوم

 أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأن تطبيقات Spotify و Snapchat وDiscord قد توقفت عن العمل لفترة وجيزة وذكرت الصحيفة البريطانية أنه من المحتمل أن يكون العطل مرتبطا بمشكلة في البنية التحتية الأساسية للمواقع، نظرا لأن انقطاع الخدمات التي تقدمها هذه المواقع بدأت في نفس الوقت وأفاد موقع Down Detector بأن خدمات موقع Etsy وPokemon Go وTarget to Fitbit قد تأثرت جميعها بالمشكلة.

المصدر: "الإندبندنت"

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عطل مفاجئ يضرب غوغل كلاود وأمازون وسناب شات عطل مفاجئ يضرب غوغل كلاود وأمازون وسناب شات



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