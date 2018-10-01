بعد الإنتهاء من الإستعدادات لإطلاق بطاقات الرسوميات الجديدة Nvidia GeForce RTX 2080 و Nvidia GeForce RTX 2080Ti، فشركة Nvidia تركز الآن على إطلاق بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2070. الإختبارات الخاصة ببطاقة الرسوميات هذه لم تصل بعد ولكنها ستكون من دون أدنى شك خيار مميز جدًا لأولئك الذين يبحثون عن بطاقة رسوميات جديدة وقوية. أما وقد قلنا ذلك، فقد أكدت لنا شركة Nvidia الآن أنها ستقوم بإطلاق بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2070 في اليوم 17 من شهر أكتوبر المقبل.

أكدت شركة Nvidia من خلال حسابها الرسمي على شبكة تويتر أن بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2070 ستكون متاحة للشراء إبتداء من 17 أكتوبر. وبسبب حقيقة أنها تعتمد على معمارية Turing، فقد أوضحت لنا شركة Nvidia بأن بطاقة الرسوميات هذه ستوفر أداء أفضل في تتبع الشعاع مقارنة بالجيل السابق. سيتم النظر إلى بطاقة الرسوميات هذه من قبل مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين يتطلعون إلى ترقية الحواسيب الخاصة بهم نظرًا لسعرها المناسب.

تبدأ أسعار بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2070 من 499 دولار أمريكي، في حين تبلغ تكلفة نسخة Founders Edition من بطاقة الرسوميات هذه نحو 599 دولار أمريكي. هذه النسخة الأخيرة لديها تردد أعلى يصل إلى 1710MHz بالمقارنة مع النسخة العادية التي تمتاز بتردد يبلغ 1620MHz. وتمتاز كلا النسختين بتردد أساسي يبلغ 1410MHz وذاكرة GDDR6 بحجم 8GB وبسرعة 14Gbps.

يتم تبريد نسخة Founders Edition عن طريق مروحتين وغرفة تبريد بتصميم جديد. وجدير بالذكر أن النسخة العادية ونسخة Founders Edition تستهلكان كحد أقصى 175W و 185W من الطاقة على التوالي. وبالنسبة لمنافذ الفيديو المتاحة على بطاقات الرسوميات هذه، فهي تشمل HDMI و USB Type-C و DVI-DL و DisplayPort.