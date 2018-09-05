هواوي تطرح واجهة التشغيل الجديدة EMUI 9.0

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إطلاق واجهة التشغيل EMUI 9.0 والتي تمثل الترقية الأحدث لهذه الواجهة المستندة إلى نظام أندرويد، وذلك خلال فعاليات معرض "إيفا برلين 2018".

وتوفر واجهة تشغيل EMUI 9.0، التي تعد من أوائل أنظمة التشغيل المستندة إلى نظام تشغيل "أندرويد باي" Android Pie، تجربة استخدام رفيعة المستوى ومدعومة بواجهة سهلة الاستخدام والكثير من المزايا المتنوعة. ويمكن حالياً التسجيل للحصول على النسخة التجريبية من واجهة تشغيل EMUI 9.0، والتي سيتم تزويدها بالكثير من المزايا الإضافية الأخرى عند إطلاقها مع السلسلة القادمة من هواتف HUAWEI Mate 20.

وتم تصميم واجهة التشغيل الأحدث من هواوي خصيصاً لمنح المستخدم العفوية وسهولة الاستخدام أكثر من أي وقت مضى. فقد قامت هواوي بإعادة تصميم وتوحيد الكثير من إعدادات الواجهة لتقليص عدد الخطوات التي يتعين على المستخدم اتباعها لإنجاز المهام المختلفة. وبشكل عام، تعمل واجهة التشغيل EMUI 9.0 بسرعة تزيد بنسبة 12.9% عن سابقاتها، كما تدعم زيادة سرعة تشغيل التطبيقات على الهواتف الذكية. فعلى سبيل المثال، يمكن لواجهة EMUI 9.0 تشغيل تطبيقي "انستجرام" و"Spotify" على نحو أسرع بنسبة 12% و11% على التوالي. ومن خلال تكاملها مع الأداء الفائق لمعالج "كيرين 980" الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، ستوفر واجهة تشغيل EMUI 9.0 تجارب استخدام لا مثيل لها على هواتف HUAWEI Mate 20.