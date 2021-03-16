logitech تطلق سماعة g333 المخصصة للألعاب

كشفت Logitech عن أول سماعة للألعاب بتصميم داخل الأذن من الشركة G333، والتي تنطلق بثلاثة إختيارات في الألوان وتصميم مريح وسعر 50 دولار.





على عكس إتجاه الكثير من الشركات لتطوير السماعات اللاسلكية، أو سماعات الرأس المخصصة للألعاب، إتجهت Logitech لتطوير سماعة G333 بتصميم داخل الأذن، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى دعم اللاعبين الباحثيين عن سماعات مميزة بحجم أصغر تقدم تجربة أفضل وأكثر راحة أثناء اللعب مقارنة بسماعات الرأس.



ولقد أعلنت Logitech عن هذا الإصدار من السماعات للمرة الأولى خلال شهر أكتوبر من العام الماضي والتي جاءت كجزء من منتجات K/DA، حيث تشير التوقعات إلى أن سماعة G333 هي نموذج مطور من سماعة Oculus 2 التي أصدرت من Logitech في شهر سبتمبر.

وتأتي سماعة G333 ببعض التغييرات الواضحة التي تشمل الميكروفون مع أزرار لإيقاف وتشغيل السماعات أو التحكم في مستوى الصوتيات، أو المحادثات، كما تتميز السماعة بكابل أطول.





أيضاً تؤكد Logitech على أن سماعة G333 تأتي بأفضل جودة في الصوتيات بفضل اثنان من المحركات، التي تدعم الترددات المرتفعة والمتوسطة في الصوتيات، وأيضاً bass، كما تتميز السماعة بمقبس 3.0مم، ومحول USB-C لذا تتوافق السماعة في العمل مع أجهزة Xbox و PlayStation و Nintendo وأيضاً أجهزة الحاسب والهواتف الذكية وGoogle Stadia.





سماعة Logitech G333 تتوفر من الشركة بألوان الفضي مع الأببيض، أو البنفسجي مع الأصفر، وأيضاً الأزرق مع الأسود، على أن تتوفر السماعة عبر موقع Logitech ومنافذ البيع بدءاً من اليوم.