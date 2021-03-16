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أول الصور التي تستعرض تصميم سيارة Kia الكهربائية EV6

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العرب اليوم - أول الصور التي تستعرض تصميم سيارة Kia الكهربائية EV6

سيارتها الكهربائية EV6
القاهرة ـ العرب اليوم

نشرت شركة Kia مجوعة من الصور التي تستعرض من خلالها تصميم سيارتها الكهربائية EV6 بشكل كامل قبل الحدث الرسمي لإطلاق السيارة لاحقاً هذ الشهر.


 
تستعد شركة Kia للإعلان الرسمي عن سيارة EV6 الكهربائية في حدث يعقد خلال هذا الشهر، ولقد نشرت الشركة بالفعل مجموعة من الإعلانات التشويقية التي تستعرض من خلالها ملامح تصميم سيارة EV6 الكهربائية، واليوم يظهر تصميم السيارة بشكل كامل في أول الصور الرسمية من الشركة.

 

وتتميز سيارة EV6 الكهربائية بتصميم رياضي، حيث تعد السيارة الأولى التي تنطلق برؤية Kia الجديدة في تصميم السيارات والتي تعرف ب “Opposites United”، حيث إستعرض رئيس مصممي الشركة “كريم حبيب” العناصر الخمسة التي ترتكز عليها فلسفة ورؤية الشركة الجديدة عبر مقطع فيديو.

 

ولقد أضاف حبيب أن الشركة تركز على إنشاء وتصميم سيارة مؤثرة تضم مجموعة من التقنيات والمميزات المتطورة، مع التركيز على تصميم بمساحة كافية لسيارة كهربائية تمثل تصميم المستقبل.

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أول الصور التي تستعرض تصميم سيارة kia الكهربائية ev6 أول الصور التي تستعرض تصميم سيارة kia الكهربائية ev6



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