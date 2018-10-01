كشفت شركة Bethesda عن لعبة Fallout 76 رسمياً خلال فعاليات معرض E3 2018، فى مفاجأة عن اتجاه جديد للسلسلة بلعبة عالم مفتوح عبر الإنترنت تجرى أحداثها فى غرب ولاية فيرجينيا الامريكية، حيث إن اللعبة لا تشبه أى من إصدارات Fallout السابقة حيث تشارك فيها عالم اللعبة مع لاعبين آخرين، وفيما يلى نرصد مجموعة من المعلومات عن اللعبة كما يلى:
- يمكن الدخول إلى النسخة التجريبية من Fallout 76 عبر الطلب المسبق للعبة.
- النسخة التجريبية للعبة تصل لمنصة Xbox One فى 23 أكتوبر، بينما تصل إلى كل من PC وPS4 فى 30 أكتوبر.
- مستخدمو النسخة التجريبية على الاجهزة المكتبية لن يحتاجوا إلى تحميل اللعبة مرة أخرى عند الاصدار الرسمى.
- لن يمكن للمستخدمين تحميل اللعبة عبر Steam عند إطلاقها.
- تضم اللعبة كافة المعالم الشهيرة لـ West Virginia بالإضافة لبعض الأساطير المحلية من الفولكلور الخاص بالمنطقة.
- الخريطة تسمى Appalachia وهى مستوحاة من منطقة Appalachia فى West Virginia
- تحتوى اللعبة على تشكيلة واسعة من الأسلحة لتتناسب مع المواقف المتعددة التى سيواجهها المستخدمون.
- الموعد الرسمى لإطلاق لعبة Fallout 76 هو فى 14 نوفمبر القادم.
- بدلاً من اشتباكك مع شخصيات الـ AI سيتم مواجهة لاعبين آخرين فى Fallout 76 يشغلون العالم من حولك.
- للاعب مطلق الحرية فى قتال أولئك اللاعبين أو التعاون معهم لقتال آخرين.
- لا يمكن استخدام القنابل النووية على شخص بعينه ولكن يتم تحديد منطقة من الخريطة لتستهدفها وأى من الأعداء فى المنطقة المستهدفة سيتم تحذيرهم لإعطائهم فرصة للنجاة والهروب من مجال الانفجار.
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