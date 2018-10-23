تعمل شركة واتساب على مجموعة من الميزات الجديدة لنظام التشغيل iOS، والتي سيتم تنفيذها كأبعد تقدير في التحديث القادم، وبالأمس حصل التطبيق على بعض التحسينات والإضافات الجديدة كميزة تشغيل الرسائل الصوتية تلقائيًا دون الضغط على زر التشغيل، كذلك الحصول على المزيد من خيارات الردود على الحالة مع تحسينات على واجهة المستخدم وخاصةً لهواتف أبل الأخيرة.

من جهة آخرى يبدو أن التحديث القادم لواتساب سَيُركّز بشكل أكبر على الأمان، حيث وفقًا لتقرير جديد ستعمل الشركة على دمج تقنيتي TouchID و FaceID في التطبيق، وتحديدًا في إعدادات الخصوصية، والأجهزة مثل iPhone X و iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR ستحصل على دعم FaceID، والباقي على دعم TouchID.

ومع هذا الدعم وفي كل مرة تقوم فيها بفتح واتساب، ستحتاج إلى المصادقة مع TouchID أو FaceID، وبالتالي توفير طبقة إضافية من الأمان، وأشار التقرير أنه في حالة فشل أي من طرق المصادقة هذه، فسيتم مطالبة المستخدم برمز مرور، على أن لا يتم إرسال بيانات البصمة أو بيانات الوجهة لخوادم واتساب.

أخيرًا ما زالت هذه المزايا في مراحلها التجريبية الأولى، ومن المحتمل جدًا أن يرى مستخدم الـ “iOS” هذا التحديث قريبًا، نحن بدورنا أي جديد ستكون في الموعد.