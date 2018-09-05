قامت شركة OnePlus اليوم بفتح البرنامج التجريبي Android 9 Pie Open Beta لملاك الهاتف OnePlus 6. وبالتالي، هذا يعني أنه يمكن لملاك الهاتف OnePlus 6 الراغبين في إختبار تحديث Android 9 Pie على هواتفهم الذكية تحميل وتثبيت التحديث يدويًا، على الرغم من أنه ليس جاهزًا بعد.

يعمل هذا التحديث الجديد على تجديد الواجهة لمطابقة واجهة Android 9 Pie، بما في ذلك تفعيل نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات. كان نظام الأندرويد Oreo للهاتف OnePlus 6 يضم بالفعل نظام التنقل الذي يستند على الإيماءات، ولكن إيماءات التنقل المستخدمة في نظام الأندرويد Oreo كانت مختلفة عن إيماءات التنقل المستخدمة في نظام Android 9 Pie. على أي حال، ميزة "عدم الإزعاج | Do Not Distrub " أصبحت الآن تملك إعدادات قابلة للتعديل، كما تم ترقية وضع الألعاب Game Mode إلى الإصدار 3.0.

وبالنسبة للأشياء التي لا تعمل الآن، فهي تشمل عدم القدرة على إستخدام خدمة الدفع Google Pay، وقد يعرض لك متجر Google Play Store بأن الجهاز غير معتمد على الرغم من أن الأشخاص يقولون بأنه يعمل على ما يرام. وبالطبع، قد تواجه بعض التطبيقات بعض المشاكل أثناء عملها.

عموما، توجه إلى منتديات OnePlus للحصول على رابط التحميل وتعليمات التثبيت. ولكننا ننصحك بالإنتظار على الأقل حتى تقوم شركة OnePlus بإصدار النسخة التجريبية الثانية من التحديث.