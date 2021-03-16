“شاومي” تطلق هاتف black shark 4 المخصص للألعاب في 23 مارس

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق إصدار جديد من هواتف Black Shark المخصصة للألعاب، حيث ستطلق هاتف Black Shark 4 في السوق الصيني يوم 23 مارس الجاري.





ويأتي الهاتف الجديد، وفقاً لموقع “جيزموشاينا” الصيني، بقدرة بطارية 4500 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، إلى جانب تزويد إصدار Black Shark 4 Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية.





كما يتميّز الهاتف المخصص للألعاب بدقة وضوح الشاشة حيث تأتي بدقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، وبحجم شاشة 6.67 بوصة وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 888.