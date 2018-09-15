بالتعاون مع شركات وولينج وسايك الصينيتين للسيارات أطلقت جنرال موتورز سيارتها الكهربائية الجديدة تحت اسم باجون E200، وهي سيارة مخصصة في الوقت الحالي لسوق السيارات الصيني فقط.
وتعتبر هذه السيارة ذات حجم صغير جدا مقارنة بسيارات جنرال موتورز الأخرى، وخاصة سيارة شيفروليه بولت الكهربائية التي تظهر بحجم كبير جدا عند مقارنتها بسيارة باجون E200 والتي يقترب حجمها وتصميمها من سيارات سمارت الألمانية.
وتعتبر هذه السيارة أفضل من السيارة التي سبقتها (باجون E100) التي كان يصل مدى بطاريتها إلى 155 كيلومتر فقط، وتم تعديل بطاريتها في وقت لاحق لزيادة هذه المسافة إلى 200 كيلومتر، لكن مع E200 تبلغ تتراوح المسافة القصوى للسيارة من 201 إلى 270 كيلومتر حسب طريقة قيادة السيارة وسرعتها.
وتتوقع جنرال موتورز أن تنجح هذه السيارة بشكل أكبر من الموديل السابق، والذي استطاعت أن تبيع منه خلال عام واحد فقط 22 ألف سيارة تقريبا داخل الصين فقط.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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