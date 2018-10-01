تطبيق assistant shortcuts للاستفادة من أزرار الهاتف المادية

إذا كنت ترغب في إعادة رسم خريطة زر تشغيل الهاتف، بحيث عند تنفيذ عملية الضغط عليه لفترة طويلة يقوم بفتح تطبيق ما أو فتح وظيفة من اختيارك، فتطبيق Assistant Shortcuts مناسب جدًا لك، كما وأنه رائع للأشخاص الذين لديهم إعاقة تحرمهم من استخدام الشاشة التي تعمل باللمس، حيث مع هذا التطبيق الجديد يمكن إعداد تشغيل بعض التطبيقات الأساسية عند الضغط على أزرار الهاتف المادية.

من ناحيته يستخدم هذا التطبيق خدمات إمكانية الوصول على الهاتف، ومن مميزاته التبديل إلى آخر تطبيق تم استخدامه، ومدّه بشاشة على الحافة، والاستفادة من وضع تقسيم الشاشة “يتطلب أندرويد N فأحدث”، حتى أنه يدعم فتح لوحة الاشعارات وفتح لوحة الاعدادات السريعة، وأخذ سكرين شوت للشاشة “يتطلب أندرويد P”.

وليس هذا فحسب حيث هناك خيار الدعم لتشغيل المصباح وميزة القفل بالتناوب وفتح أي تطبيق مثبت على هاتفك، وكل ذلك عبر الأزرار المادية لهاتفك الأندرويد، أخيرًا تطبيق Assistant Shortcuts متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل من على متجر جوجل بلاي.