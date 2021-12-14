تحذير عاجل من أخطر ثغرة أمنية تخترق الأجهزة المتصلة بالإنترنت

يستغل المتسللون الصينيون ثغرة أمنية مسلحة بالكامل، تسبب الفوضى على شبكة الإنترنت، إذ يحذر الخبراء منه كونه يشكل تهديدًا خطيرًا يرونه منذ عقود، بعد أن جرى الكشف عنه في وقت سابق من هذا الشهر في برنامج يسمى «Log4j» يساعد التطبيقات على التفاعل مع بعضها البعض عبر شبكات الكمبيوتر.من خلال استغلال الثغرة، التي يطلق عليها اسم «Log4Shell»، يمكن للقراصنة السيطرة على الخوادم التي تدير شبكة الإنترنت وإعادة توظيفها لأغراضهم الخاصة، وقد يعني ذلك سرقة البيانات الموجودة على تلك الخوادم مثل السجلات الطبية والصور، أو نهب قواعد بيانات كاملة للحصول على التفاصيل المصرفية للأشخاص، أو قفل الخوادم، وابتزاز الشركات فيما يسمى بهجمات «برامج الفدية».