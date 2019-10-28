ناسا تنشر صورة مرعبة للشمس تزامنا مع الهالوين

شاركت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مخيفة للشمس تزامنا مع الهالوين، أو كما يطلق عليه عيد القداس في 31 أكتوبر.

وفي الصورة التي نشرتها ناسا، تظهر الشمس متوهجة بشكل يشبه قرع الهالوين المخيف.

وظهر هذا الشكل بفضل المناطق ذات لون النيران المتوهجة على سطح الشمس والتي خلقت ابتسامة مخيفة وعيون مائلة تشبه تلك التي يرسمها الأشخاص على القرع في عيد الهالوين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن القاط صورة الشمس هذه في عام 2014، عندما بلغ نشاطها أقصاه.

وتم التقاط هذه الصورة بواسطة مرصد الطاقة الشمسية في ناسا، الذي يراقب الشمس من مداره في الفضاء منذ عام 2010.