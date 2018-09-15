سماعات ذكية تحجب الضوضاء أثناء النوم

قامت شركة "بوسي" بتصميم سماعات لاسلكية صغيرة تحول دون سماع أي ضوضاء خارجية بجوارك وتمكنك من الحصول على نوم هانئ.

وتأتي هذه السماعات بثلاثة أحجام، وتتضمن كل منها 10 مقطوعات صوتية محملة مسبقاً تعكس ترددات الشخير وضوضاء الجيران وأصوات الكلاب وحركة المرور.

ويمكن تشغيل هذه المقطوعات التي تشمل أصواتاً عديدة مريحة، طوال الليل. كما أن هذه السماعات لا تحجب الضوضاء بشكل كامل، إذ أنها تسمح بسماع أصوات إنذار الحريق، أو صافرات الإنذار.

كما تتميز السماعات المبتكرة التي يبلغ سعرها قرابة 400 دولار أمريكي، بوجود نظام صوتي منبه لإيقاظ الإنسان في الوقت المناسب في الصباح، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.