سماعات ذكية تحجب الضوضاء أثناء النوم

قامت شركة "بوسي" بتصميم سماعات لاسلكية صغيرة تحول دون سماع أي ضوضاء خارجية بجوارك وتمكنك من الحصول على نوم هانئ.
وتأتي هذه السماعات بثلاثة أحجام، وتتضمن كل منها 10 مقطوعات صوتية محملة مسبقاً تعكس ترددات الشخير وضوضاء الجيران وأصوات الكلاب وحركة المرور.
ويمكن تشغيل هذه المقطوعات التي تشمل أصواتاً عديدة مريحة، طوال الليل. كما أن هذه السماعات لا تحجب الضوضاء بشكل كامل، إذ أنها تسمح بسماع أصوات إنذار الحريق، أو صافرات الإنذار.
كما تتميز السماعات المبتكرة التي يبلغ سعرها قرابة 400 دولار أمريكي، بوجود نظام صوتي منبه لإيقاظ الإنسان في الوقت المناسب في الصباح، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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