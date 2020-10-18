شركة سويسرية تمنح إنترنت مجاني لمدة 18 عامًا بشرط غريب

قدمت شركة إنترنت سوسرية عرضًا مجزيًا لعملائها وهو توفير خدمة الإنترنت الواي فاي مجانًا لمدة 18 عامًا قادمة مقابل تنفيذ شرط واحد.ووفقًا لصحيفة "ميرور البريطانية اشترطت الشركة تسمية الآباء أطفالهم أسماء مشتقة من اسم الشركة، وبناء على ذلك يحصلون على الإنترنت مجانًا حتى يصبح أبناؤهم بالغين.

وقام أم وأب جديدان بدمج كلمة "Twifia" في اسم ابنتهما الرضيعة ليحصلوا على الإنترنت مجانًا حتى بلوغها سن الرشد، ولم يفعلوا شيء سوي تحميل صورة شهادة الميلاد للطفلة على موقع الشركة، لكنهما يقولان إنهما يشعران "بالخجل قليلًا" من قرارهما.ويوضح الوالدان أنهما سيضعان الأموال التي كانا سينفقانها على شبكة «الواي فاي» في حساب توفير لابنتهما، على أمل أن تتمكن من تعلم القيادة وشراء سيارة عندما تبلغ من العمر 18 عامًا .وتعهد رئيس الشركة السوسرية، فيليب فوتش، بدفع ثمن الإنترنت حتى لو تعرضت شركته للإفلاس، لافتًا إلى أن عرض الشركة ما زال مفتوحًا للآباء الجدد الآخرين الذين ينفذون الشرط.