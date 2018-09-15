شركة جوجل تعلم جيدا ان المنافسة في مجالات الويب شرسة و التطوير امر حتمي ولابد منه حتى تتمكن من التفوق على المنافسين ، شركة جوجل تؤمن بمقولة ” اذا لم تتقدم أعلم بأنك تتراجع ” فلا يكفي فقط ما تقدمته الشركة في وقت سابق من مميزات و انما لابد ان تضيف جديد ما بين الحين و الاخر حتى لا تجد نفسها في مؤخرا شركات التقنية .

قامت شركة جوجل بالكشف – بصورة مؤقته – عن ميزة جديدة في متصفح جوجل كروم و هي ميزة الرموز التعبيرية Emojis و التي اصبحت الان اكثر تداولا في التواصل مع الاصدقاء و الاقارب ، لذلك اضافت شركة جوجل هذه الخاصية الى متصفحها ليكون بامكانك اضافتها بأي مكان في متصفح جوجل اثناء استعماله و هذا يتيح لك اضافته الرموز في اي موقع تستعمله .

شروط استخدام Emojis في متصفح جوجل كروم

كما اشرنا في الوقت الحالي فان شركة جوجل مازالت في مرحلة التجريب و لذلك فقد اصبحت هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 فقط ، فاذا لم تكن تمتلك هذا الاصدار على حاسوبك فانك لن تتمكن من تفعيل هذه الخاصية ، و يتوقع ان يتم نشر هذه الخاصية بشكل اكبر على باقي انظمة التشغيل في حالة التأكد من فاعليتها .

كذلك في حالة تفعيل هذه الخاصية ستتمكن من استخدامها في مختلف مواقع الكتابة عبر متصفح جوجل كروم و هذا يعني انه يمكن اضافة الرموز حتى في كلمات البحث التي ستبحث بها عبر محرك جوجل و يتوقع ان يحدث هذا الامر نقلة كبيرة في اسلوب كتابات المقالات التي يبحث عنها المستخدمين حيث سيتم اضافة الرموز بها ايضا لكي تناسب كلمات البحث ذات الرموز التعبيرية .

ولكن هناك بعض الخانات التي لن تتمكن من اضافة هذه الرموز بها و التي منها موضع اضافة ارقال الاتصال .

كذلك عليك ان تكون قد قمت بتثبيت النسخة الاحدث من المتصفح جوجل كروم و اذا لم تقوم بذلك عليك ان تدخل الى الصفحة التالية و تحميل اخر نسخة : https://www.google.com/chrome/ .

خطوات تفعيل الرموز التعبيرية Emojis في متصفح جوجل كروم

– قم بالدخول الى الرابط التالي chrome://flags/ ، قم بنسخه و اضافته في شريط العنوان .

– ستظهر لك عدة خيارات قابلة للتفعيل و الالغاء ، غالبا ما ستجد الخيار الاول ” Emoji Context Menu ” ، قم بتفعيل هذا الخيار .

– بعد تفعيل هذا الخيار سيتم اعادة تشغيل المتصفح مرة اخرى و هذه المرة يحتوي على الرموز التعبيرية .

خطوات استخدام Emojis في متصفح جوجل كروم

لكي تتمكن من استخدام هذه الرموز عبر المتصفح قم بالوقوف بالمؤشر في مربع النص الذي تريد اضافة الرمز به ثم قم بالضغط على الزر الايمن من المؤشر ستظهر لك قائمة جانبية و يأتي الخيار الاول فيها باسم ” Emojis ” قم بالضغط عليه ستظهر لك قائمة تحتوي على جميع الرموز التعبيرية اختر منها ما تريد .