عطل مُفاجئ يضرب إنستغرام و آلاف المستخدمين يشتكون حول العالم

ضرب عطل مفاجئ موقع إنستغرام المملوك لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، ما تسبب في غضب آلاف المستخدمين حول العالم ، المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية المشهورة، ارتفاعا مفاجئا في تقارير شكاوى المستخدمين الذين يواجهون عطلا فنيا بمنصة الصور الشهيرة إنستجرام بلغ عددها أكثر من 13900 شكاوي حتي كتابة هذا التقرير. وتشير صفحة حالة إنستجرام بموقع تتبع الأعطال، انقطاعا بجميع إصدارات التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وموقع الويب، منع العديد من المستخدمين حول العالم من رؤية المشاركة على المنصة.

، آلاف التقارير حول مشكلات إنستجرام من مستخدميه، شكوا فيها بأنهم يواجهون انقطاعا بالخدمة وعدم القدرة للوصول إلى حساباتهم عند محاولة استخدام التطبيق على أجهزتهم المحمولة دون معرفة سبب واضح لهذه المشكلة. وأوضحت مؤشرات موقع "Down Detector"، المتخصص في مراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات حول العالم، أن معظم المستخدمين الذين اشتكوا من المشكلات عانوا من صعوبات في عمل التطبيق ومشكلات في الاتصال مع خوادمه، بالإضافة إلى مشكلات في عمل شريط الأخبار في التطبيق، ومشكلات في عمل موقع "إنستجرام" على الإنترنت. وأبلغ معظم المتأثرين من العطل، أنهم عانوا من مشكلات في عمل التطبيق بلغت نسبتهم حوالى 62 %، بينما عاني حوالى 25 % من المتأثرين من صعوبات في الاتصال مع بخوادم الموقع، وحوالى 13 % منهم واجه معظمهم مشاكل في عمل شريط الأخبار في التطبيق، بينما اشتكى البعض من مشكلات في صعوبة تحميل منشورات خاصية القصص بالمنصة.