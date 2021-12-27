توفي عالم الأحياء الأمريكي الشهير إدوارد ويلسون، الذي وصف بأنه "الوريث الطبيعي لتشارلز داروين"، يوم الأحد، عن عمر ناهز 92 عاما في مدينة برلنغتون بولاية ماساتشوستس الأمريكية ونعت مؤسسة "إي. أو ويلسون" للتنوع البيولوجي، في بيان، وفاة "عالم بارز، وعالم طبيعة، ومؤلف، ومعلم، ومصدر إلهامنا" وأضافت المؤسسة: "كان الدكتور ويلسون محبوبا من قبل طلابه في جميع أنحاء العالم وفي جامعة هارفارد حيث قام بالتدريس، وكان أيضا مستشارا للمنظمات العلمية والمحافظة على البيئة البارزة في العالم" يذكر أن ويلسون حصل على الميدالية القومية للعلوم، و"جائزة بوليتزر" مرتين، كما كرمته الأكاديمية الملكية السويدية، التي تمنح جائزة نوبل، بجائزة"كرافورد"، نظير تغطيته لمجالات الأحياء وعلم المحيطات، والرياضيات، وعلم الفلك.