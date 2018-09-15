رغم استحواذ هواتف الأيفون الجديدة على اهتمام شركة أبل خلال حدثها الذى عقد أمس الأول بمسرح ستيف جوبز، إلا أن هذا لم يمنع الشركة الأمريكية من الحديث عن بعض المنتجات والخدمات الأخرى، وعلى رأسها نظام التشغيل الجديد iOS 12.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، من المقرر أن يتم إصدار iOS 12 على الهواتف الذكية بحلول يوم 17 سبتمبر، حسبما أعلنت شركة آبل.

بالإضافة إلى نظام التشغيل iOS 12، فإن أحدث نظام تشغيل Mac، والذى يطلق عليه اسم Mojave، سيكون متاحًا فى نفس اليوم، بالإضافة إلى watchOS 5، وهو أحدث نظام تشغيل مخصص لساعة Apple Watch.

ويأتى الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 12، والذى أصبح متاحًا لمستخدمي ومطوري الإصدار التجريبي منذ شهر يونيو، بحزمة من التحسينات لأجهزة iPhone و iPad.