رغم استحواذ هواتف الأيفون الجديدة على اهتمام شركة أبل خلال حدثها الذى عقد أمس الأول بمسرح ستيف جوبز، إلا أن هذا لم يمنع الشركة الأمريكية من الحديث عن بعض المنتجات والخدمات الأخرى، وعلى رأسها نظام التشغيل الجديد iOS 12.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، من المقرر أن يتم إصدار iOS 12 على الهواتف الذكية بحلول يوم 17 سبتمبر، حسبما أعلنت شركة آبل.
بالإضافة إلى نظام التشغيل iOS 12، فإن أحدث نظام تشغيل Mac، والذى يطلق عليه اسم Mojave، سيكون متاحًا فى نفس اليوم، بالإضافة إلى watchOS 5، وهو أحدث نظام تشغيل مخصص لساعة Apple Watch.
ويأتى الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 12، والذى أصبح متاحًا لمستخدمي ومطوري الإصدار التجريبي منذ شهر يونيو، بحزمة من التحسينات لأجهزة iPhone و iPad.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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