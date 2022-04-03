عُطل جزئي يَضرب تطبيق ماسنجر في مختلف دول العالم
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عُطل جزئي يَضرب تطبيق ماسنجر في مختلف دول العالم

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العرب اليوم - عُطل جزئي يَضرب تطبيق ماسنجر في مختلف دول العالم

تطبيق ماسنجر
واشنطن - العرب اليوم

ضرب عطل جزئي مفاجئ  تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير ماسنجر الخاص بمنصة فيسبوك التابعة لشركة ميتا خلال الدقائق القليلة الماضية وأبلغ الكثير من مستخدمي ماسنجر بمواجهتهم لعطل فني في مساء اليوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022، حيث تظهر لهم رسالة جار الاتصال أو استقبال الرسائل على الخدمة عند تشغيلهم للتطبيق، وفقًا لموقع الويب المستقل DownDetector المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت.

وأضاف DownDetector  أن المستخدمين قد أبلغوا عن مواجهتهم عطل في تطبيق ماسنجر على أنظمة  هواتف آيفون أو أندرويد خلال الـ 30 دقيقة الماضية، والذين شاركوا تغريدات حول المشاكل التقنية على تويتر وفيسبوك، كما أن Downdetector تلقى عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيقات، ولم يعرف سبب حدوثها حتى الآن.

وذكرت مؤشرات موقع "Down Detector"، المتخصص في  مراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات حول العالم، أن آلاف المستخدمين عانوا من مشكلات في عمل فيسبوك ماسنجر، بلغت نسبة الشكاوى المستخدمين حوالى 65 % من الذين يعانون من مشاكل في إرسال الرسائل بالتطبيق، بينما عاني حوالى 28 % من المتأثرين من صعوبات في استقبال الرسائل، وحوالى 17 % منهم واجه معظمهم صعوبة في استخدام التطبيق.

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عُطل جزئي يَضرب تطبيق ماسنجر في مختلف دول العالم عُطل جزئي يَضرب تطبيق ماسنجر في مختلف دول العالم



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