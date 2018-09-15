يضيف HomePod، مكبر الصوت اللاسلكي المبتكر من آبل، ميزات جديدة تسمح للعملاء القيام بالمزيد باستخدام Siri على HomePod، بما في ذلك إمكانية البحث من خلال كلمات الأغنية، وضبط عدة مؤقتات، وإجراء المكالمات واستقبالها، والمزيد يقدم HomePod أعلى جودة صوت أينما وضعته في المنزل.

ويوفر صوت ستيريو بلا مثيل مع زوج الستيريو الذي يقدم تجربة صوتية أوسع وأكثر روعة من مكبرات الصوت الستيريو التقليدية. يعمل HomePod مع اشتراك في Apple Music لتشغيل أكثر من 50 مليون أغنية عبر الإنترنت على HomePod مباشرة.

من خلال تحديث برامج مجاني، يضيف HomePod دعماً للغة الإسبانية في الولايات المتحدة وإسبانيا والمكسيك، ويوسع الدعم في كندا مع الفرنسية الكندية. يستطيع المستخدمون أن يطلبوا ما يلي من Siri على HomePod:



البحث من خلال كلمات الأغنية:

بالإضافة إلى طلب تشغيل أغنية أو فنان أو نوع أغانٍ معين من Siri، يستطيع المستخدمون الآن أن يطلبوا من Siri بسهولة تشغيل أغنية بحسب كلماتها

ضبط عدة مؤقتات:

يدعم HomePod الآن مؤقتات بأسماء مختلفة. اضبط مؤقتاً لخبز الكعكة، وآخر لتحضير اللازانيا، وآخر لتذكيرك بتخفيف الأضواء، كل ذلك باستخدام صوتك فقط.

أجرِ المكالمات واستقبلها:

استخدم HomePod لإجراء المكالمات واستقبالها والاستمتاع بجودة صوت واضحة. لإجراء اتصال، ما عليك إلا أن تطلب من Siri الاتصال بشخص من جهات الاتصال، أو أخبره بالرقم الذي تريد الاتصال به. ويتم توجيه المكالمات الواردة بشكل تلقائي من iPhone إلى HomePod، ما عليك إلا أن تطلب من Siri الرد على الهاتف. وإذا فاتك اتصال، يمكنك ببساطة أن تسأل: "يا Siri، من اتصل بي للتو؟" ومن خلال أداة انتقاء الصوت على iPhone، يمكن نقل المكالمات من iPhone إلى HomePod في أي وقت.

عثور على iPhone:

تأتي ميزة Apple Watch المحبوبة إلى HomePod ليتمكن المستخدمون من إصدار صوت من أجهزتهم القريبة للعثور عليها.

اختصارات Siri:

تفتح الاختصارات عالماً من التطبيقات على HomePod. عندما يتعلّم Siri روتين المستخدم ويقترح اختصارات على iPhone وiPad، تكون هذه الاختصارات نفسها متوفرة على HomePod.

ومن السهل تخصيص الاختصارات على HomePod بسلسلة من المهام من خلال تطبيق الاختصارات الجديد. على سبيل المثال، عبارة "يا Siri، صباح الخير" يمكنها تشغيل روتين الصباح وطلب القهوة من تطبيق المقهى، وتشغيل أضواء المطبخ من تطبيق المنزل، ومشاركة المواعيد الأولى من التقويم، كل ذلك بأمر بسيط يمكن تخصيصه.

يقدم HomePod تجربة استماع غامرة أكثر عند جمع مكبري صوت HomePod في زوج ستيريو ليقدم صوتاً عالي الجودة بنطاق واسع. يستخدم كل مكبر صوت HomePod المعلومات الحيزية لاستشعار موقعه في الغرفة، ويقوم كل منهما بضبط الصوت تلقائياً ليكون ممتعاً أينما وضعته في الغرفة، وكذلك ليكونا رائعين معاً.

ومع AirPlay 2، يمكن إعداد نظام صوتي لاسلكي متعدد الغرف لتشغيل الموسيقى في أي غرفة من أي غرفة، او نقل الموسيقى من غرفة إلى أخرى، أو تشغيل الأغنية نفسها في كل مكان باستخدام HomePod، أو جهاز iOS، أو Apple TV، أو من خلال الطلب من Siri.

الأسعار والتوفر

يتوفر HomePod في أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وسيتوفر في المكسيك وإسبانيا بدءاً من 26 أكتوبر. يتوفر HomePod باللون الأبيض والرمادي الفلكي بسعر البيع بالتجزئة $349 (الولايات المتحدة) لدى Apple، في متاجر Apple Store، وعبر apple.com، وتطبيق Apple Store، ولدى بعض الموزعين المعتمدين من Apple.