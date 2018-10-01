لينوفو تستعد للكشف عن هاتف ذكي قابل للطي في الشهر الجاري

سمعنا كثيرًا عن الهواتف القابلة للطي في الفترات الماضية، لكننا اليوم أقرب ما يكون من رؤيتها واقعاً، فقد عرضت شركة لينوفو الصينية فيديو من عشرة ثواني تُظهر فيه هاتفاً ذكياً بشاشة مرنة قابل للطي، وذلك عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، فيما أن الشركة كشفت في وقت سابق من عام 2016 هاتف رسغ اليد بشاشة مرنة قابلة للانحناء، الذي يعني أن الشركة تملك عدد من التجارب في هذا المجال قبل أن تطل علينا لتعلن عزمها إطلاق هاتف ذكي متكامل قابل للإنحناء بزواية 80 درجة خلال أكتوبر الجاري.
فيما أن الوصف المرفق بالفيديو يقول “نحن فقط في وضع جيد جداً وقد حان الوقت للتباهي، نراكم في أكتوبر”، في تلميح للكشف عن الهاتف حيث لم تحدد لينوفو يوم أو ساعة معينة لحدثها القادم، وفيما إذا كان هناك المزيد من المفاجئات تود أن تكشف عنها الشركة، ما علينا سوى الانتظار فها نحن في أكتوبر وأصبحنا قريبين كفاية لنتأكد بأنفسنا وقت الحدث.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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