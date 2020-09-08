وجه مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات، كتابا إلى مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي، تضمن تقريرا فنيا ودراسة تحليلية، وتحذيرات من استعمال تطبيق "فايبر".وأوصى الكتاب بتعميم التحذير على المؤسسات العامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين الأجهزة من هذا التطبيق.

ولم يكشف كتاب مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات، طبيعة الخطر الذي يشكله التطبيق على المستخدمين.يشار إلى أن تطبيق "فايبر" يلقى رواجا كبيرا في ليبيا، حيث يعتمد عليه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية في إرسال الرسائل وإجراء مكالمات الفيديو.