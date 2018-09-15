قبل نحو شهر من الآن ظهرت بعض التسريبات التي أشارت إلى أن شركة إل جي الكورية تعتزم إطلاق هاتف جديد باسم LG V40 ThinQ، وها هو اليوم تعلن الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع يوتيوب عن الموعد الرسمي للكشف عن الهاتف المنتظر.
وضمن مقطع الفيديو الذي نشرته الشركة والذي لا يتجاوز 10 ثواني قامت LG بتحديد يوم 4 من شهر أكتوبر المقبل موعدا للكشف عن هاتفها الذكي LG V40 ThinQ خلال حدث خاص سيُقام في مدينة نيويورك الأمريكية ثم سيُقام حدث ثانوي في اليوم التالي بكوريا.
ومن خلال التسريبات يقال بأن الهاتف سيحمل شاشة من نوع OLED بحجم 6.3 – 6.4 إنش وهو أكبر هواتف الشركة الكورية بهذا الحجم، بالإضافة إلى أن الهاتف المنتظر سيحمل ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا مزدوجة أمامية، وسيحمل الهاتف منفذ سماعات 3.5 ملم، كما يدعم وصلات USB Type-C، وسيضم الهاتف معالج من كوالكوم من نوع Snapdragon 845، وسيعمل بنظام التشغيل Android 9 Pie.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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