قبل نحو شهر من الآن ظهرت بعض التسريبات التي أشارت إلى أن شركة إل جي الكورية تعتزم إطلاق هاتف جديد باسم LG V40 ThinQ، وها هو اليوم تعلن الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع يوتيوب عن الموعد الرسمي للكشف عن الهاتف المنتظر.

وضمن مقطع الفيديو الذي نشرته الشركة والذي لا يتجاوز 10 ثواني قامت LG بتحديد يوم 4 من شهر أكتوبر المقبل موعدا للكشف عن هاتفها الذكي LG V40 ThinQ خلال حدث خاص سيُقام في مدينة نيويورك الأمريكية ثم سيُقام حدث ثانوي في اليوم التالي بكوريا.

ومن خلال التسريبات يقال بأن الهاتف سيحمل شاشة من نوع OLED بحجم 6.3 – 6.4 إنش وهو أكبر هواتف الشركة الكورية بهذا الحجم، بالإضافة إلى أن الهاتف المنتظر سيحمل ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا مزدوجة أمامية، وسيحمل الهاتف منفذ سماعات 3.5 ملم، كما يدعم وصلات USB Type-C، وسيضم الهاتف معالج من كوالكوم من نوع Snapdragon 845، وسيعمل بنظام التشغيل Android 9 Pie.