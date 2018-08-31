يستعد كبار المسئولين التنفيذيين فى "فيس بوك" و"تويتر" لحضور جلسة أمام الكونجرس الأسبوع المقبل، حيث يواصل المشرعون بحث جهود روسيا والدول الأخرى للتأثير على منصات وسائل التواصل الاجتماعى والتدخل فى الانتخابات الأمريكية.

ومن المقرر أن يشهد جاك دورسى الرئيس التنفيذى لشركة «تويتر»، وشيريل ساندبرج مسئول العمليات الرئيسى فى «فيس بوك»، أمام لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأميركى.

كما تمت دعوة لارى بيدج، الرئيس التنفيذى لألفابيت الشركة الأم لجوجل، إلى جلسة الاستماع، ورفض المشرعون حتى الآن عرض جوجل لإرسال مسئول تنفيذى من المستوى الأدنى، ولم تلتزم عملاقة البحث بإرسال صفحة للشهادة.

وستحقق اللجنة فى تدخل روسيا فى انتخابات عام 2016 وعلاقتها بحملة الرئيس دونالد ترامب، كما سيشهد "دورسى" فى وقت لاحق من يوم الأربعاء أمام لجنة الطاقة والتجارة فى مجلس النواب