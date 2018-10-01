مئات الشكاوي بسبب مشاكل في شحن هاتفي آيفون xs وxs max

لم يمر وقت طويل على هواتف إطلاق شركة آبل لهواتف الجديدة التي شملت Xs وXs Max حتى بدأت شكاوى المستخدمين تتزايد بسبب التعرض لمشاكل مختلفة عند شحن هواتفهم، وهو الأمر الذي انتشر كثيرًا على الانترنت دون أي رد رسمي من الشركة.
وبحسب ما نشره مستخدمين على تويتر وريديت وكذلك موقع الشركة، فإن الهواتف لا تشحن بالوضع العادي عن وصلها في الشاحن بالشكل العادي، ولكن هذه المشكلة لم تكن محددة بالذات، لأن مشاكل الشحن كانت مختلفة بين المستخدمين.
ووفقًا لم تم نشره على قناة Unbox Therapy على اليوتيوب، فإن هناك بعض الهواتف التي لا تشحن إطلاقًا عند وصلها بالشاحن بالوضع العادي أثناء وضع الاسبات “السكون”، فيما هناك هواتف أخرى تشحن فقط عند الضغط على الشاشة بعد وصلها، كما أن بعض الهواتف تتوقف عن فتح القفل عند بدء عملية الشحن بعد الضغط على الشاشة، وتعود عند فصل الشاحن.
ربما تكون المشكلة مجرد خلل في النظام وتعود للعمل مع التحديث، لكن في حال كان الخلل في صناعة الأجهزة نفسها فقد يتسبب بخسائر فادحة لشركة آبل. وهذا الأمر بكل تأكيد سيوضحه الرد الرسمي منها.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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