مئات الشكاوي بسبب مشاكل في شحن هاتفي آيفون xs وxs max
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مئات الشكاوي بسبب مشاكل في شحن هاتفي آيفون Xs وXs Max

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العرب اليوم - مئات الشكاوي بسبب مشاكل في شحن هاتفي آيفون Xs وXs Max

آيفون Xs وXs Max
واشنطن - العرب اليوم

لم يمر وقت طويل على هواتف إطلاق شركة آبل لهواتف الجديدة التي شملت Xs وXs Max حتى بدأت شكاوى المستخدمين تتزايد بسبب التعرض لمشاكل مختلفة عند شحن هواتفهم، وهو الأمر الذي انتشر كثيرًا على الانترنت دون أي رد رسمي من الشركة.

وبحسب ما نشره مستخدمين على تويتر وريديت وكذلك موقع الشركة، فإن الهواتف لا تشحن بالوضع العادي عن وصلها في الشاحن بالشكل العادي، ولكن هذه المشكلة لم تكن محددة بالذات، لأن مشاكل الشحن كانت مختلفة بين المستخدمين.

ووفقًا لم تم نشره على قناة Unbox Therapy على اليوتيوب، فإن هناك بعض الهواتف التي لا تشحن إطلاقًا عند وصلها بالشاحن بالوضع العادي أثناء وضع الاسبات “السكون”، فيما هناك هواتف أخرى تشحن فقط عند الضغط على الشاشة بعد وصلها، كما أن بعض الهواتف تتوقف عن فتح القفل عند بدء عملية الشحن بعد الضغط على الشاشة، وتعود عند فصل الشاحن.

ربما تكون المشكلة مجرد خلل في النظام وتعود للعمل مع التحديث، لكن في حال كان الخلل في صناعة الأجهزة نفسها فقد يتسبب بخسائر فادحة لشركة آبل. وهذا الأمر بكل تأكيد سيوضحه الرد الرسمي منها.

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مئات الشكاوي بسبب مشاكل في شحن هاتفي آيفون xs وxs max مئات الشكاوي بسبب مشاكل في شحن هاتفي آيفون xs وxs max



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مئات الشكاوي بسبب مشاكل في شحن هاتفي آيفون xs وxs max مئات الشكاوي بسبب مشاكل في شحن هاتفي آيفون xs وxs max



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