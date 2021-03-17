HMD تؤكد رسميًا موعد وصول هواتف نوكيا الجديدة: 8 أبريل

أعلنت شركة HMD Global عن هاتف واحد في عام 2021 حتى الآن، ويبدو انها تستعد لطرح مجموعة هواتف جديدة تتكون من ثلاثة هواتف في شهر أبريل المقبل.



أعلنت شركة HMD Global عن هاتف واحد في عام 2021 حتى الآن، ويبدو انها تستعد لطرح مجموعة هواتف جديدة تتكون من ثلاثة هواتف في شهر أبريل المقبل.

ستضم المجموعة كل من Nokia G10 و X10 و X20، ويبدو أن الهاتف الأول سيستهدف الفئة العُليا مع معالج Helio P22، في حين سيستهدف الهاتفان الآخران الفئة المتوسطة. والمتوقع أن يبلغ سعر G10 حوالي 140 يورو.

سيتميز X10 و X20 بدعم الـ 5G وهذا بفضل معالج Snapdragon 480 (وقد يحصل X20 على معالج 690 بدلاً من ذلك). يُشاع أن الأسعار ستتراوح بين 300 و 350 يورو.

من المتوقع أن نسمع المزيد من التفاصيل في 8 إبريل المقبل.