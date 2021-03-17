hmd تؤكد رسميًا موعد وصول هواتف نوكيا الجديدة 8 أبريل
آخر تحديث GMT22:01:21
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

HMD تؤكد رسميًا موعد وصول هواتف نوكيا الجديدة: 8 أبريل

العرب اليوم -

العرب اليوم - HMD تؤكد رسميًا موعد وصول هواتف نوكيا الجديدة: 8 أبريل

شركة HMD Global
القاهرة ـ العرب اليوم

أعلنت شركة HMD Global عن هاتف واحد في عام 2021 حتى الآن، ويبدو انها تستعد لطرح مجموعة هواتف جديدة تتكون من ثلاثة هواتف في شهر أبريل المقبل.
 
أعلنت شركة HMD Global عن هاتف واحد في عام 2021 حتى الآن، ويبدو انها تستعد لطرح مجموعة هواتف جديدة تتكون من ثلاثة هواتف في شهر أبريل المقبل.

ستضم المجموعة كل من Nokia G10 و X10 و X20، ويبدو أن الهاتف الأول سيستهدف الفئة العُليا مع معالج Helio P22، في حين سيستهدف الهاتفان الآخران الفئة المتوسطة. والمتوقع أن يبلغ سعر G10 حوالي 140 يورو.

سيتميز X10 و X20 بدعم الـ 5G وهذا بفضل معالج Snapdragon 480 (وقد يحصل X20 على معالج 690 بدلاً من ذلك). يُشاع أن الأسعار ستتراوح بين 300 و 350 يورو.

من المتوقع أن نسمع المزيد من التفاصيل في 8 إبريل المقبل.

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

hmd تؤكد رسميًا موعد وصول هواتف نوكيا الجديدة 8 أبريل hmd تؤكد رسميًا موعد وصول هواتف نوكيا الجديدة 8 أبريل



أخبار ذات صلة

GMT 20:15 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

صور حية تكشف عن هاتف شاومي القابل للطي Mi Mix
العرب اليوم - صور حية تكشف عن هاتف شاومي القابل للطي Mi Mix

GMT 20:14 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

هاتف Oppo Reno5 F ينطلق رسمياً برقاقة معالج Helio P95
العرب اليوم - هاتف Oppo Reno5 F ينطلق رسمياً برقاقة معالج Helio P95

GMT 20:13 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

إنستغرام” يمنع البالغين من مراسلة صغار السن إلا في هذه الحالة
العرب اليوم - إنستغرام” يمنع البالغين من مراسلة صغار السن إلا في هذه الحالة

GMT 20:12 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

“أوبو” تطلق “رينو 5” في الإمارات والشرق الأوسط
العرب اليوم - “أوبو” تطلق “رينو 5” في الإمارات والشرق الأوسط

GMT 20:11 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

خطوات إظهار منشور مخفى بـ”الفيس بوك” على الهاتف
العرب اليوم - خطوات إظهار منشور مخفى بـ”الفيس بوك” على الهاتف

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:12 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

أفكار عصرية لتنسيق البليزر الواسع المزين بالحزام
العرب اليوم - أفكار عصرية لتنسيق البليزر الواسع المزين بالحزام

GMT 02:26 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

أجمل وجهات سياحية في العالم احتفالًا بيوم عيد الام
العرب اليوم - أجمل وجهات سياحية في العالم احتفالًا بيوم عيد الام

GMT 07:17 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

مجموعة قواعد للحصول على منزل جميل وأنيق وعصري
العرب اليوم - مجموعة قواعد للحصول على منزل جميل وأنيق وعصري

GMT 02:20 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

وزير الخارجية البريطاني يحذر من تراجع الديمقراطية في العالم
العرب اليوم - وزير الخارجية البريطاني يحذر من تراجع الديمقراطية في العالم

GMT 07:22 2021 الأربعاء ,17 آذار/ مارس

وائل الإبراشي يغادر المستشفى ويحدد موعد عودته للشاشة
العرب اليوم - وائل الإبراشي يغادر المستشفى ويحدد موعد عودته للشاشة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:29 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

الصين تعرض توفير لقاحات كورونا للمشاركين في أولمبياد طوكيو
العرب اليوم - الصين تعرض توفير لقاحات كورونا للمشاركين في أولمبياد طوكيو

GMT 21:28 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

أثينا تستضيف انتخابات اللجنة الأولمبية الدولية في 2025
العرب اليوم - أثينا تستضيف انتخابات اللجنة الأولمبية الدولية في 2025

GMT 22:51 2021 الخميس ,11 آذار/ مارس

فريق روما يضع قدمًا في دور الـ8 بثلاثية ضد شاختار
العرب اليوم - فريق روما يضع قدمًا في دور الـ8 بثلاثية ضد شاختار

GMT 04:49 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

هاريس تناقش مع مديرة "التجارة العالمية" إصلاح المنظمة
العرب اليوم - هاريس تناقش مع مديرة "التجارة العالمية" إصلاح المنظمة

GMT 04:32 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

وزير الطاقة السعودي يؤكد أن لديهم المكونات لقيادة العالم في إنتاج الهيدروجين
العرب اليوم - وزير الطاقة السعودي يؤكد أن لديهم المكونات لقيادة العالم في إنتاج الهيدروجين

GMT 03:59 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

"ملبورن" الأسترالية سياحة خاصة لعشاق ركوب الأمواج
العرب اليوم - "ملبورن" الأسترالية سياحة خاصة لعشاق ركوب الأمواج

GMT 07:50 2021 الأربعاء ,03 آذار/ مارس

براءة اختراع تكشف خطط آبل بشأن نظارتها الذكية
العرب اليوم - براءة اختراع تكشف خطط آبل بشأن نظارتها الذكية

GMT 08:00 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

العرب يستضيفون معظم تصفيات آسيا المونديالية
العرب اليوم - العرب يستضيفون معظم تصفيات آسيا المونديالية

GMT 05:37 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 16:18 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

تعمل جاهدًا على شق طريق جديدة وتعالج المسائل الماضية
العرب اليوم - تعمل جاهدًا على شق طريق جديدة وتعالج المسائل الماضية

GMT 11:23 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

تاريخ استخدام العملات المعدنية والورقية في المملكة العربية السعودية
العرب اليوم - تاريخ استخدام العملات المعدنية والورقية في المملكة العربية السعودية

GMT 01:10 2016 الأحد ,28 آب / أغسطس

الكرفس علاج للمعدة والسمنة
العرب اليوم - الكرفس علاج للمعدة والسمنة

GMT 00:09 2016 الإثنين ,20 حزيران / يونيو

فوائد عشبة القلب
العرب اليوم - فوائد عشبة القلب

GMT 10:02 2021 الجمعة ,12 آذار/ مارس

نادي كرة طائرة إيطالي يقاضي لاعبته لأنها "حملت"
العرب اليوم - نادي كرة طائرة إيطالي يقاضي لاعبته لأنها "حملت"

GMT 05:11 2020 السبت ,23 أيار / مايو

ديكور زفاف رومانسي على شاطئ البحر يمنحك السعادة والانتعاش
العرب اليوم - ديكور زفاف رومانسي على شاطئ البحر يمنحك السعادة والانتعاش

GMT 03:49 2014 الجمعة ,08 آب / أغسطس

المرأة الأسد تهوى العشق وفق قوانين الثقة والإخلاص
العرب اليوم - المرأة الأسد تهوى العشق وفق قوانين الثقة والإخلاص

GMT 14:55 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

كاميرا المراقبة تكشف كيف تم قتل عارضة الأزياء تارة فارس
العرب اليوم - كاميرا المراقبة تكشف كيف تم قتل عارضة الأزياء تارة فارس

GMT 15:02 2015 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

هطول أمطار متوسطة على محافظة الدوادمي
العرب اليوم - هطول أمطار متوسطة على محافظة الدوادمي

GMT 04:37 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / يناير

باحثون يكشفون أنّ تسونامي ألاسكا دفن قطيعًا من ثيران المسك
العرب اليوم - باحثون يكشفون أنّ تسونامي ألاسكا دفن قطيعًا من ثيران المسك

GMT 13:55 2018 الأربعاء ,01 آب / أغسطس

أيتن عامر تتداعب زوجها محمد عز العرب عبر "تويتر"
العرب اليوم - أيتن عامر تتداعب زوجها محمد عز العرب عبر "تويتر"

GMT 13:50 2018 الأربعاء ,11 تموز / يوليو

تعرّف على طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا وأهم الأوراق
العرب اليوم - تعرّف على طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا وأهم الأوراق

GMT 08:30 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

سحر السعادة
العرب اليوم - سحر السعادة
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab