هواوي تعد المستخدمين بإطلاق هاتفها القابل للطي مطلع 2019

قال بن ستانتون من شركة أبحاث السوق "كاناليس"، أن عملية تصنيع الهواتف الذكية القابلة للطي ستكون حقيقة واقعية تجارية خلال وقت قريب جدا.
ومن أهم الشركات التي تتنافس في إطلاق هواتف قابلة للطي كل من شركتي سامسونج التي وعدت بإطلاق الهاتف قبل نهاية العام الحالي 2018، ومنافستها شركة هواوي ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم.
السيد ريتشارد يو تحدث اليوم لصحيفة "دي فيلت" الالمانية عن بعض المشاريع التي تخطط لها شركة هواوي خلال العام المقبل، من أبرزها أنها ستقوم بإطلاق هاتفها القابل للطي خلال العام المقبل 2019.
كما تحدث السيد ريتشارد عن تفوق الشركة في سوق الهواتف الذكية وتخطيها لآبل لأن تصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، وإضافة هدف الشركة حاليا تصدر الشركات في هذا المجال ولدينا القدرة على هذا الأمر، كما تطرق الرئيس التنفيذي لشركة هواوي لمسألة المشاكل المتعقلة مع الحكومة الأمريكية.
وكانت إجابة السيد يو مختصرة ومفيدة النظر في مبيعات الشركة رغم تواجدها الذي يكاد معدوم في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من هذا استطاعات الشركة بأن تصبح أكبر مورد في العالم للشبكات و ثاني أكبر مورد في العالم للهواتف الذكية في العالم.
وضمن الأمور البارزة التي تحدث عنها ريتشارد يو مسألة الذكاء الاصطناعي وأن شركتهم لديها خطط كبيرة في هذا المجال فبعد الكاميرات وإدراج الذكاء الاصطناعي ضمنها تتوجه الشركة الآن للترجمة وسيتمكن المستخدم من ترجمة الكلام في الوقت الحقيقي دون الحاجة للانترنت.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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