اصطدام نيزك بمحطة الفضاء الدولية

قال مسئولون إن الطاقم داخل محطة الفضاء الدولية يتسابق لإصلاح "تسرب" نجم عن الاصطدام بنيزك صغير، إذ تم اكتشاف "كسر صغير" فى المحطة الفضائية التى تبلغ تكلفتها 150 مليار دولار (115 مليار جنيه إسترلينى) بعد أن لاحظ رواد الفضاء حدوث انخفاض فى الضغط.
ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تسبب هذا الكسر فى تسرب الهواء من داخل المحطة الفضائية الدولية بسرعة إلى الفضاء، ويقول المسئولون إن الطاقم لا يواجه أى خطر حاليًا، وسوف يتمكن من تصحيح الكسر الصغير من داخل المحطة الفضائية.
وقال ديمترى روجوزين رئيس روسكوزموس وكالة الفضاء الروسية، لوكالات الأنباء الروسية اليوم: "بين عشية وضحاها وفى الصباح كان هناك وضع غير طبيعى - انخفاض فى الضغط وتسرب أكسجين فى المحطة، وتم العثور على كسر صغير، على الأرجح ناجم عن الضرر من الخارج".
وأوضح رئيس وكالة الفضاء الروسية إن الحادث لا يمثل أى خطر وقال إن الكسر سيربط من الداخل من قبل الطاقم الحالى.
وأكدت ناسا المشكلة، قائلة إنها ناجمة عن "تسريب دقيق للضغط" وأن الطاقم كان بصدد إصلاح الضرر
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