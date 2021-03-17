هاتف oppo reno5 f ينطلق رسمياً برقاقة معالج helio p95
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هاتف Oppo Reno5 F ينطلق رسمياً برقاقة معالج Helio P95

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العرب اليوم - هاتف Oppo Reno5 F ينطلق رسمياً برقاقة معالج Helio P95

شركة Oppo
القاهرة ـ العرب اليوم

أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن هاتف Oppo Reno5 F الذي ينطلق برقاقة معالج Helio P95 وشاشة مسطحة بمعدل تحديث 60Hz والذي يتوفر بسعر 287 دولار.


 
انطلق رسمياً إصدار جديد من سلسلة هواتف Reno5، حيث يأتي هاتف Reno5 F اليوم بشاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.43 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz، ومعدل لمس بسرعة 135Hz، بسطوع 800 nit، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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كما يأتي هاتف Oppo Reno5 F بإعدادات كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/2.2، وكاميرة macro بفتحة عدسات f/2.4، كما يأتي مستشعر mono الأخير بفتحة عدسات f/2.4، ويضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

أيضاً يضم الهاتف معالج Helio P95 ثماني الأنوية بسرعة 2.2 GHz، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.


 
كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4310 mAh، وتقنية الشحن السريع VOOC بقدرة 30W، أيضاً يأتي هاتف Oppo Reno5 F بنظام تشغيل Android 11، وواجهة ColorOS 11، كما يتميز بقياسات 160.1 في 73.2 في 7.8مم، ووزن 172 جرام، ويتوفر الهاتف بسعر 287 دولار.

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هاتف oppo reno5 f ينطلق رسمياً برقاقة معالج helio p95 هاتف oppo reno5 f ينطلق رسمياً برقاقة معالج helio p95



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