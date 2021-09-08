آبل تعلن إطلاق أحدث خطوط إنتاجها من الأجهزة 14 سبتمبر أيلول المقبل
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آبل تعلن إطلاق أحدث خطوط إنتاجها من الأجهزة 14 سبتمبر / أيلول المقبل

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العرب اليوم - آبل تعلن إطلاق أحدث خطوط إنتاجها من الأجهزة 14 سبتمبر / أيلول المقبل

أجهزة آبل - ارشيفية
واشنطن - العرب اليوم

حددت شركة Apple Inc موعد إطلاق أكبر منتج لها هذا العام 14 سبتمبر، وذلك عندما تستعد الشركة لكشف النقاب عن أحدث خطوطها من أجهزة iPhone وغيرها من المنتجات قبل موسم العطلات الحرج، وفقا لموقع " phys" .

والتقديم الذى يحمل شعار "California Streaming"، سيقام فى الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادى الثلاثاء المقبل، مثل جميع عمليات إطلاق Apple منذ عام 2020 ، سيعقد الحدث تقريبًا بسبب جائحة

وأفادت بلومبرج أن شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا تجهز أربعة أجهزة آيفون جديدة، بالإضافة إلى ساعات آبل بشاشات أكبر، وتعمل Apple أيضًا على تجديد سماعات AirPods للمبتدئين وأجهزة MacBook Pro الجديدة، وعادةً ما تحتفظ Apple بعمليات إطلاق متعددة فى الخريف، لذلك قد لا يظهر كل جهاز جديد لعام 2021 الأسبوع المقبل فى العام الماضي، وأقامت ثلاثة أحداث على مدى شهرين.

ويعد موسم منتجات الخريف أمرا بالغ الأهمية لشركة Apple ، حيث يقدر المحللون أن الشركة ستحقق 120 مليار دولار من العائدات خلال ربع العطلات، سيكون ذلك رقماً قياسياً فى جميع الأوقات.

ومن المتوقع أن تحتوى أجهزة iPhone الجديدة على نفس أحجام الشاشة 5.4 بوصة و 6.1 بوصة و 6.7 بوصة مثل iPhone 12 العام الماضي، لكن الأجهزة ستتضمن ترقيات للكاميرا مثل إصدار فيديو من الوضع الرأسي، ودعم ProRes عالية الجودة دقة تسجيل الفيديو ونظام الفلاتر الأكثر تقدمًا. كما تأتي طرز هذا العام معالجات A15 أسرع، وفتحة أصغر في الجزء العلوي من الشاشة وتحسينات للعرض مثل معدل التحديث الأسرع.

وتخطط Apple أيضًا لمجموعة كبيرة من ميزات القمر الصناعى لحالات الطوارئ، مثل آلية للوصول إلى خدمات المستجيب الأول وإرسال الرسائل النصية إلى جهات الاتصال الرئيسية، على الرغم من أن أجهزة iPhone الجديدة قد تدعم الميزات ، فمن غير المتوقع أن تصبح متاحة حتى وقت ما من العام المقبل.

وستتميز ساعات Apple الجديدة بإعادة تصميم المنتج لأول مرة منذ Series 4 فى عام 2018، وستتميز الموديلات الجديدة بحواف وشاشات أكثر انبساطًا ، بالإضافة إلى زيادة كبيرة فى أحجام الشاشة، وستحتوى على علب بحجم 41 ملم و 45 ملم ، بارتفاع من 40 ملم و 44 ملم.

وسيحتوى الطراز الأكبر أيضًا على شاشة بحوالى 1.9 بوصة قطريًا، ارتفاعًا من 1.78 بوصة، وسيشمل معالج أسرع وتقنية لاسلكية محدثة، لكن الساعات واجهت عقبات في الإنتاج ، مما قد يؤدي إلى نقص.

ومن المقرر أيضًا طرح أجهزة MacBook Pro و iPads و AirPods الجديدة هذا الخريف. سيكون MacBook Pro أول أجهزة كمبيوتر متطورة من Apple تنتقل إلى معالجات مخصصة، وسيضعون علامة على أول إعادة تصميم لجهاز MacBook Pro منذ عام 2016. ستتضمن الطرز الجديدة حوافًا أكثر انبساطًا وإزالة شريط Touch Bar على لوحة المفاتيح. كما أنها ستوفر شحن مغناطيسي.MagSafe 

وستبدو AirPods الجديدة مشابهة لـ AirPods Pro ، لكنها تفتقر إلى ميزات أغلى مثل إلغاء الضوضاء. لم تقم Apple بتحديث سماعات الأذن للمبتدئين منذ أوائل عام 2019 ، لكنها أصدرت سماعات AirPods Max في ديسمبر الماضي.

وتخطط الشركة لاثنين من أجهزة iPad الجديدة لهذا الخريف أولاً، وتحديث لجهاز iPad الأساسي موجه للمدارس، وسيحصل هذا الإصدار على معالج أسرع وتصميم أنحف، والثانى هو أكبر إصلاح لجهاز iPad mini منذ ظهور المنتج لأول مرة في عام 2012،  الإصدار الجديد سيكون بشاشة أكبر وحدود أرق.

إلى جانب الأجهزة الجديدة ، ستطرح Apple أيضًا تحديثات برامج iOS و iPadOS 15 و watchOS 8 و tvOS 15 و macOS Monterey التي تم الإعلان عنها مسبقًا. عادةً ما توفر Apple توقيت إصدار هذه التحديثات في هذه الأنواع من عمليات إطلاق المنتجات.

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آبل تعلن إطلاق أحدث خطوط إنتاجها من الأجهزة 14 سبتمبر أيلول المقبل آبل تعلن إطلاق أحدث خطوط إنتاجها من الأجهزة 14 سبتمبر أيلول المقبل



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