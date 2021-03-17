إنستغرام” يمنع البالغين من مراسلة صغار السن إلا في هذه الحالة

أطلق تطبيق “إنستغرام” معايير سلامة جديدة تهدف إلى حماية المستخدمين الصغار (المراهقين)، من الرسائل غير المرغوبة من الأشخاص البالغين.





وأوضح التطبيق في بيان، أن سلسلة التدابير الجديدة ستتضمن تكنولوجيا تستعين بالذكاء الاصطناعي للتكهن بسن المستخدمين، خاصة في ظل كذب بعض الصغار بشأن تواريخ ميلادهم تلافيا لقيود التطبيق الذي لا يسمح بإنشاء حسابات دون سن الـ13 عاما.





وأشار إلى أنه لن يصبح مسموحا للمستخدمين الكبار بمراسلة الصغار، إلا إذا كانوا من متابعي حساباتهم، مع ترك رسالة تذكر هؤلاء المراهقين بأنهم ليسوا مجبرين على الرد إن شعروا بالارتياب أو الضيق.





وأشار إلى أنه إذا ما أرسل شخص بالغ عددا كبيرا من طلبات الرسائل أو المتابعة لأشخاص دون سن 18 عاماً، سيتم استخدام هذه الأداة لتنبيه الأشخاص المرسل إليهم من خلال رسائل خاصة تشير إلى وجود سلوك مشبوه وإعطائهم إمكانية إنهاء الاتصال أو حظر الشخص البالغ أو الإبلاغ عنه أو تقييده.

وكشف التطبيق عن أن هذه الخاصية الأخيرة ستكون متوافرة في بعض البلدان اعتباراً من مارس الجاري دون تحديد هذه البلدان، معرباً عن أمله في تعميمها على العالم قريبا.