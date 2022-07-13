أرسل "واتس آب" تحذيرات عاجلة لمليارات المستخدمين حول تطبيق "أندرويد" خطير يمكنه سرقة معلومات حساسة منهم. وفي موضوع على "تويتر"، وضع رئيس "واتس آب"، ويل كاثكارت، المستخدمين في حالة تأهب بشأن تطبيق "أندرويد" مليء بالبرامج الضارة يسمى 'Hey WhatsApp'، وهو من مطور يسمى 'HeyMods'. وقال كاثكارت إن هذا التطبيق، الذي قد يبدو غير ضار في البداية، مصمم لسرقة البيانات الشخصية الحساسة المخزنة على هواتف "أندرويد". وعثر على التطبيق خارج متجر "غوغل بلاي"، ولكن لحسن الحظ، يمكن لـ Google Play Protect الآن اكتشاف وتعطيل هذه الإصدارات الضارة والمزيفة من "واتس آب". ويأتي ذلك بعد تعاون غوغل و"واتس آب" للعمل معا على إيقاف هذا البرنامج الخطير في مساراته.