مايكروسوفت تسيطر على جهازك وترسل برامج ضارة

اشتكى عدد من مستخدمي نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 Windows 10، بعد أن أعيد تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لتثبيت تحديث نظام تشغيل إجباري آخر على محرك الأقراص الصلب دون إذن المستخدمين.ولكن لم تكتف مايكروسوفت بتحديث نظام التشغيل وإعادة تشغيل الجهاز إجباريا دون إذن المستخدم، بل قامت أيضًا بتثبيت إصدارات تطبيقات ويب غير المرغوب فيها من حزمة أوفيس من بينها Word و PowerPoint و Excel و Outlook بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.

ومما يزيد الأمر سوءا، ليس فقط تثبيت تطبيقات الويب غير المرغوب فيها، بل قامت مايكروسوفت بالتسلل إلى تطبيقات الويب غير المرغوب فيها على أجهزة المستخدمين واستخدام قائمة ابدأ في Windows 10 كمساحة إعلانية مجانية.وتعد تطبيقات الويب المثبتة دون إذن المستخدم، هي ليست الاختصارات المجانية من حزمة أوفيس، ولكنها مجرد اختصارات لإصدار الويب الذي يمكنك الوصول إليه بالفعل في أي متصفح ويب من اختيارك والتي تتضاعف كإعلانات للدفع مقابل نسخة كاملة الميزات.

وتعتبر هذه الاختصارات من بين البرامج الضارة المعروفة باسم bloatware ، الأقل هجوما حيث تستخدم لدفع الإعلانات باستمرار للمستخدمين عبر الإنترنت، وأثارت تلك الواقعة بين مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10، حيث قال البعض منهم إن مايكروسوفت لا تحترم ملكيتك لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتقع تحت سيطرتها الكاملة ترسل لهم ما تشاء.