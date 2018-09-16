شركة F-Secure تكتشف ثغرة أمنية خطيرة بأجهزة الكمبيوتر الحديثة

اكتشف مستشارون من شركة F-Secure لتوفير الأمن الإلكترونى ثغرة بأجهزة الكمبيوتر الحديثة التى يمكن أن يستخدمها الهاكرز لسرقة مفاتيح التشفير وغيرها من المعلومات الحساسة، ورغم أن المهاجمين قد يكونون بحاجة إلى الوصول الفعلى إلى الكمبيوتر قبل أن يتمكنوا من استغلال الثغرة، لكن قال Olle Segerdahl مستشار الأمن الرئيسى فى الشركة إنه بمجرد وصول الهاكر إلى الجهاز، فبإمكانه استغلال الثغرة والتحكم حتى فى جهاز الكمبيوتر الأكثر صلابة وأمان فى غضون 5 دقائق تقريبًا.
وأضاف Segerdahl: "عادة لا تكون المؤسسات مستعدة لحماية نفسها من مهاجم لديه حيازة فعلية لجهاز كمبيوتر تابع للشركة، لكن عندما تكتشف أن لديك مشكلة أمنية موجودة فى أجهزة خاصة بكبار مزودى أجهزة الكمبيوتر، مثل الثغرة التى عثر عليها فريق العمل الخاص بى، عليك أن تفترض أن الكثير من الشركات لديها ضعف فى أمانها لا تدركه تمامًا أو على استعداد للتعامل معه".
وأوضح Segerdahl إنهم قد أبلغوا Intel و Microsoft و Apple عن هذه الثغرة، مؤكدا أنهم يعملون مع هذه الشركات لتوفير إرشادات أفضل للمستخدمين وتحسين أمن المنتجات الحالية والمستقبلية.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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