بعدما كان محورًا لبعض التسريبات في الفترة الماضية، قررت شركة Huawei أخيرًا اليوم إزاحة الستار رسميا عن الهاتف Huawei Y9 2019.
ووفقا لشركة Huawei، فالهاتف Huawei Y9 2019 الجديد يأتي مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.
وعلاوة على ذلك، فالهاتف Huawei Y9 2019 الجديد يأتي مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني علما أن الهدف من إستخدام المستشعر الثاني في كلا الكامراتين هو إلتقاط معلومات العمق من أجل الصور المضببة الخلفية. وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Huawei Y9 2019 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo من شركة جوجل ومع واجهة EMUI 8.2.
للآسف، لم تكشف لنا شركة Huawei حتى الآن عن أي معلومات حول متى ستبدأ عملية بيع الهاتف Huawei Y9 2019، وما هو السعر الذي ستطالب به مقابل هذا الهاتف.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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