تويتر تطلق أول بث مباشر لأخبار الموضة والأزياء

أعلنت تويتر بالتعاون مع سيدتي، عن إطلاق أول برنامج بث مباشر لأخبار الموضة والأزياء على منصة تويتر بعنوان FrontRow، وسيُعرض البرنامج على تويتر حصرياً باللغة العربية، وسيقدم البرنامج المسائي للمشاهدين أبرز أحداث أسابيع الموضة لموسم ربيع 2019 في نيويورك ولندن وميلانو وباريس.
وسيغطي البرنامج الذي ستنتجه "سيدتي" ومدته 10 دقائق، أخبار الموضة والأزياء بشكل فوري عبر عدة مقاطع ابتداءً من شهر سبتمبر وحتى شهر أكتوبر، سيعرض البرنامج لقطات مما وراء الكواليس وأخرى مسجلة، بالإضافة إلى قائمة من المراسلين وصُنّاع المحتوى، وسيقدم البرنامج صانعة المحتوى السعودية دارين الياور وأول عارضة أزياء إماراتية رفيعة الهاجسي، ويركز على الإطلالات المحتشمة في العروض والمجموعات الجديدة والصيحات وممشي العروض والآراء حول تلك الإطلالات .
تتضمن قائمة الرعاة الأوائل للبرنامج العلامات التجارية لشركة يونيليفر، TRESemmé وLux. وستتيح هذه الرعاية وصول حلقات البث المباشر إلى الجمهور المعني من المهتمين بالأزياء والموضة المتحدثين باللغة العربية على تويتر، بينما يتصفحون الخط الزمني الخاص بهم على تويتر.
من جانب آخر، قالت نور المصري، المدير الإقليمي للإعلام الرقمي في مجموعة سيدتي: "نتعاون مع تويتر والجهات الراعية للعام الثالث على التوالي، لإنتاج محتوى مبتكر معني بالأزياء والجمال ويغطي أكبر عروض الأزياء في العالم".
سيتوفّر البث المباشر مجاناً لجميع المستخدمين حول العالم سواء من ضمن حساباتهم على تويتر أو خارجها وعلى الأجهزة المتصلة. وسيعرض البرنامج عبر حساب Sayidatynet@ في أيام وأوقات مختلفة على مدار الأسبوع خلال وبعد أسابيع الموضة الأربعة الكبرى الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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