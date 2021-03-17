“أوبو” تطلق 3 هواتف بالذكاء الاصطناعي وتدعم الجيل الخامس

أطلقت شركة “اوبو” الدولية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الذكيّة، أمس ثلاثة هواتف ذكية من سلسة إصدارات “رينو 5” في أسواق الإمارات تعمل بأنظمة داعمة لتقنيات شبكات الجيل الخامس وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأشارت في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي افتراضي عقدته في دبي أمس، إلى ان الهواتف التي تم اعلان اطلاقها في أسواق الدولة تشمل “رينو 5 زد”، و”رينو 5” و”رينو 5 برو”، فيما يأتي الأخيرين بدعم تقنية الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي، والذي يجمع خاصيتين، وهما خوارزمية الفيديو بالنمط الليلي الفائق وخاصية الفيديو بالمدى الديناميكي.





وأوضح مدير الاستراتيجية والتخطيط في “” أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا، فادي أبو شمط، أن ” الشركة تعتزم التركيز والتوسع على تقنيات الجيل الخامس بشكل أكبر على الهواتف المطروحة في الأسواق الإماراتية خلال العام الجاري وبما يواكب التطور المتسارع في استخدام تلك التقنيات بالدولة، اذ من المتوقع أن تستحوذ الهواتف الداعمة للجيل الخامس على نسبة تصل نحو 60% من الاصدارات الجديدة للشركة خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف أن “هاتفي “رينو 5” و”رينو 5 برو”، يتوافر مدعمان بكاميرا سلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا عريضة بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا التصوير البعيد تيليفوتو بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا التصوير القريب ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل مع مستشعر من “سوني” يدعم تقنية التركيز التلقائي المتعدد لضبط كل بيكسل وبتقنيات إعدادات الإضاءة كانت ظروف التصوير، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة مدى وضوح مقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة”.





ويأتي هاتفا رينو5 برو 5G ورينو5 5G مع تقنية الشحن فائق السرعة من أوبو SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 واط، ، حيث يمكن شحن البطارية من الصفر إلى 100% خلال 35 دقيقة فقط.





وأشار إلى ان” الشركة وفرت بالهاتفين خاصية جديدة وهي الفيديو بالعرض الثنائي التي تتيح تسجيل الفيديو من الكاميرا الأمامية والخلفية معاً في نفس الوقت وفي إطار واحد ضمن شاشة الجهاز.

وأضاف أن ” هاتف رينو5 برو 5G يأت بتقنية المعالج، من نوعية كوالكوم سنابدراغون 865 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، مع شاشة مُنحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 90 هرتز، وذاكرة رام 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت،أما هاتف رينو5 5G فيأتي مع ذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت. وإلى جانب شريحة المعالجة كوالكوم سنابدراغون 765G التي تأتي ببنية 7 نانومتر وتدعم شبكات الجيل الخامس”.





وقال إن ” هاتف رينو5 Z 5G يأتي مدعما بالكاميرا الرباعية مع خاصية الفيديو بالنمط الليلي ، وميزة الفيديو بالعرض الثنائي، وبورتريه الألوان المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز صورة المشهد بالذكاء الاصطناعي 2.0″.