أعلنت شركة Nintendo مؤخراً عن مجموعة Switch الجديدة التي تضم لعبة Super Smash Bros-Ultimate مع وحدة Switch بسعر 360 دولار للمستخدمين.
تقدم Nintendo هذه الحزمة الجديدة بتصميم خاص لوحدة dock يأتي بشكل شخصيات لعبة Super Smash Bros-Ultimate، كما يأتي Joy-Cons في نظام Switch بشعار اللعبة.
من المقرر أن تبدأ Nintendo شحن حزمة Switch الجديدة في 2 من نوفمبر للمستخدمين، أي قبل إطلاق اللعبة في 7 من شهر ديسمبر.
كما تأتي المجموعة الجديدة مع code الخاص بتحميل لعبة Super Smash Bros-Ultimate، أيضاً لا تشمل هذه الحزمة وحدة التحكم GameCube، لذا يمكن طلب هذه الوحدة بشكل منفصل من الشركة، أو إختيار حزمة أخرى تشمل هذه الوحدة.
Nintendo أكدت في بث مباشر عبر Nintendo Direct، على بدء تلقي الطلبات المسبقة لحزمة Switch الجديدة بسعر 360 دولار.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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