أعلنت شركة Nintendo مؤخراً عن مجموعة Switch الجديدة التي تضم لعبة Super Smash Bros-Ultimate مع وحدة Switch بسعر 360 دولار للمستخدمين.

تقدم Nintendo هذه الحزمة الجديدة بتصميم خاص لوحدة dock يأتي بشكل شخصيات لعبة Super Smash Bros-Ultimate، كما يأتي Joy-Cons في نظام Switch بشعار اللعبة.

من المقرر أن تبدأ Nintendo شحن حزمة Switch الجديدة في 2 من نوفمبر للمستخدمين، أي قبل إطلاق اللعبة في 7 من شهر ديسمبر.

كما تأتي المجموعة الجديدة مع code الخاص بتحميل لعبة Super Smash Bros-Ultimate، أيضاً لا تشمل هذه الحزمة وحدة التحكم GameCube، لذا يمكن طلب هذه الوحدة بشكل منفصل من الشركة، أو إختيار حزمة أخرى تشمل هذه الوحدة.

Nintendo أكدت في بث مباشر عبر Nintendo Direct، على بدء تلقي الطلبات المسبقة لحزمة Switch الجديدة بسعر 360 دولار.