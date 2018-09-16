تطبيق edge action لإنشاء شريط جانبي على شاشة هاتفك الأندرويد

لعل الجانب السلبي والرئيسي للشاشات هذه الأيام، هو النمو الدائم والمستمر، وأقصد هنا زيادة حجم شاشات الهواتف، بالتالي يُمكِن أن يجعل الاستخدام صعب للغاية وخاصةً بيد واحدة، لكن لحسن الحظ عندما يكون هناك ابتكار في الأجهزة يُقابله ابتكار آخر في البرمجيات، تطبيق Edge Action والذي يجعل من أمر استخدام الهاتف بيد واحدة أسهل مما تتخيّل.

حيث يقوم هذا التطبيق الجديد بإنشاء شريط جانبي على حافة الشاشة، ولاستخدامه فقط كل ما عليك سحبه، مع التمرير لأدواته بما في ذلك جهات الاتصال والتطبيقات والمكالمات ،،إلخ، مما يسمح لك مثلًا بالبدء بمكالمة هاتفية او رسالة نصية مباشرة من الشريط،

كما ويُوفّر لك تطبيق Edge Action لوحة من الإعدادات السريعة، لذا لا تحتاج إلى الوصول إلى مركز الإشعارات لتبديل WiFi و Bluetooth وغير ذلك، ولا تنتهي الأمور عند هذا الحد، حيث يتيح لك Edge Action أيضًا الوصول إلى مدير الملفات والآلة الحاسبة والمفاتيح الافتراضية والاختصارات التي يحددها المستخدم والتقويم وغيره الكثير.