تطبيق edge action لإنشاء شريط جانبي على شاشة هاتفك الأندرويد

لعل الجانب السلبي والرئيسي للشاشات هذه الأيام، هو النمو الدائم والمستمر، وأقصد هنا زيادة حجم شاشات الهواتف، بالتالي يُمكِن أن يجعل الاستخدام صعب للغاية وخاصةً بيد واحدة، لكن لحسن الحظ عندما يكون هناك ابتكار في الأجهزة يُقابله ابتكار آخر في البرمجيات، تطبيق Edge Action والذي يجعل من أمر استخدام الهاتف بيد واحدة أسهل مما تتخيّل.
حيث يقوم هذا التطبيق الجديد بإنشاء شريط جانبي على حافة الشاشة، ولاستخدامه فقط كل ما عليك سحبه، مع التمرير لأدواته بما في ذلك جهات الاتصال والتطبيقات والمكالمات ،،إلخ، مما يسمح لك مثلًا بالبدء بمكالمة هاتفية او رسالة نصية مباشرة من الشريط،
كما ويُوفّر لك تطبيق Edge Action لوحة من الإعدادات السريعة، لذا لا تحتاج إلى الوصول إلى مركز الإشعارات لتبديل WiFi و Bluetooth وغير ذلك، ولا تنتهي الأمور عند هذا الحد، حيث يتيح لك Edge Action أيضًا الوصول إلى مدير الملفات والآلة الحاسبة والمفاتيح الافتراضية والاختصارات التي يحددها المستخدم والتقويم وغيره الكثير.
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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