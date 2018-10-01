كشفت شركة LG عن أحدث إصداراتها من المكبرات الصوتية، مع LG WK7 الذي يأتي بتجربة صوتية مميزة ومساعد جوجل.

تقدم LG مكبرات ThinQ WK7 الصوتية مع تقنية Meridian التي تدعم المكبرات الصوتية بتجربة صوتية بدقة عالية، كما يدعم هذا الإصدار مساعد جوجل.

تصميم ThinQ WK7 إسطواني الشكل مع قياسات 135 في 210.7 في 135 مم، كما يدعم مساعد جوجل المدمج في المكبرات الصوتية التواصل مع الأجهزة الذكية.

وفي ميزة الصوتيات تأتي مكبرات ThinQ WK7 بقدرة على إنتاج صوتيات ستريو 24-bit مع 96kHz دون أي خسارة في جودة الصوتيات.

أيضاً من من بين المميزات المقدمة من LG في المكبرات الصوتية، ميزة رفع مستوى دقة الصوتيات منخفضة الجودة إلى 24 24-bit.

كما يأتي المكبر الصوتي بوظائف Chromecast مدمجة، أيضاً يمكن لمكبرات ThinQ WK7 الصوتية أن تقترن لدعم نظام صوتيات جوجل متكامل في أكثر من غرفة، مع ميزة التحكم فيه عن طريق مساعد جوجل.

LG كشفت أيضاً عن إصدارات جديدة من سلسة مكبرات PK الصوتية، حيث تعرف الإصدارات الجديدة بPK3 ،PK5 و PK7.

الميزة الرئيسية التي تقدم في هذه الإصدارات الجديدة هي التصميم المزدوج للمكبرات الصوتية، وهي ميزة تدعم توزيع الترددات المرتفعة للصوتيات بين المكبرات المزدوجة.

LG تؤكد على أن إصدارات PK3 ،PK5 و PK7 من المكبرات الصوتية صممت لتنتج صوتيات أكثر نقاءاً مع تعزيز أفضل في Bass.

أيضاً يمكن لتقنية Clear Vocal في المكبرات الصوتية أن تحافظ على نقاء الصوتيات دون أي تشويش مع أعلى مستوى للصوتيات.

بينما يأتي وضع Enhanced Bass في المكبرات الصوتية، ليدعم المستخدم بتجربة صوتية مع bass بتركيز أفضل.

مكبرات PK3 ،PK5 و PK7 مميزة أيضاً بميزة الإستجابة للأوامر الصوتية، مع إمكانية الإتصال بالمكبرات الصوتية عبر هاتف للتحكم في المكبرات عبر الضغط على زر محدد يمكن من خلاله تشغيل الصوتيات عن طريق المساعد الصوتي.

كما تعمل تقنية aptX HD التي تدعم هذه المكبرات الصوتية، على دعم ثبات جودة الصوتيات الأصلية مع أعلى مستوى للصوتيات.

مكبرات LG الصوتية الجديدة تأتي مع تصنيفIPX5 الذي يؤكد ميزة مقاومة الرطوبة في هذه الإصدارات، كما تدعم ميزة الميكروفونات المدمجة تلقي المكالمات الصوتية بأعلى مستوى للصوتيات مع نقاء ووضوح أيضاً.