أبل تستحوذ على شركة جديدة لتطوير نظارات واقع معزز ar

استحوذت أبل على شركة ناشئة تركز على صنع العدسات الخاصة بالنظارات الواقع المعزز، وهذا من أجل تعزيز جهودها المستمرة فى هذا المجال، وأكدت شركة أبل استحواذها على شركة Akonia Holographics فى مذكرتها المعتادة بشأن عمليات الاستحواذ، لكنها لم تكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ووفقا لموقع cnet الأمريكى، تأسست Akonia فى عام 2012 لتطوير التكنولوجيات القائمة على التصوير الثلاثى الأبعاد، مثل تخزين البيانات الثلاثية الأبعاد، وهذا قبل تتوجه إلى تطوير نظارات الواقع المعزز.

وعلى عكس الواقع الافتراضى، يدمج الواقع المعزز الصور والبيانات فوق العالم الحقيقى، والمثال الأكثر شهرة لـ AR اليوم هو لعبة Pokemon Go، حيث تظهر شخصيات البوكيمون على شاشات الهواتف الخاصة باللاعبين وسط الشوارع أو المتنزهات التى يستكشفونها.

وتسعى أبل لتحقيق إنجازات فى هذا المجال، إذ يقال إن الشركة الأمريكية العملاقة تعمل مع الشركة المصنعة للبصريات الألمانية "كارل زايس" لإنتاج زوج من النظارات الواقع المعزز خفيفة الوزن.