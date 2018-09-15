واتساب تختبر ميزة الوضع الليلي والإيماءات على أندرويد و ios

بين كل فترة وأخرى يجري مطوري تطبيق واتساب بعض التعديلات على التطبيق على منصتي أندرويد و IOS، بالإضافة إلى نظام ويندوز 10 موبايل.
وردت إلينا بعض المعلومات بأن شركة واتساب تختبر حالياً بعض المميزات الجديدة للتطبيق والتي من المنتظر أن تصل للمستخدمين في وقت لاحق وهي ميزة الوضع الليلي، بالإضافة إلى ميزة الإيماءات.
ومنذ فترة ونحن نسمع عن اختيارات الوضع المظلم لكن هذه المرة قد سربت بالفعل بعض الصور من بعض المستخدمين المخول لهم تجربة هذه الميزة، "الوضع المظلم"، يهدف إلى مساعدة المستخدمين فى إراحة أعينهم عن استخدام التطبيق والدردشة مع أصدقائهم ليلا.
أما عن ميزة الإيماءات فهي من إحدى المميزات الجديدة التي يتوقع أن تصل بعد أسابيع قليلة للمستخدمين وهذه الميزة تسمح لك باقتباس أي رد من خلال سحبه يمين أو يسار المحادثة ومن ثم يمكنك الرد بكل سهولة دون الحاجه للنقر على زر "أيقونة" اقتباس الردود.
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حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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