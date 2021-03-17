سامسونج تنفي إطلاق سلسلة نوت عام 2021

نفى رئيس سامسونج التنفيذي، دونغ جين كوه، إطلاق سلسلة نوت هذا العام 2021، وأوضح أن سامسونج لم تلغي فكرة هواتف نوت بشكل كامل.

كما خططت الشركة لإطلاق عدد من الهواتف القابلة للطي في النصف الثاني من العام ومن المتوقع ظهورها مع قلم ذكي على غرار هواتف نوت، وهو نفس الأمر الذي حصل مع نسخة ألترا من سلسلة S20 التي أطلقتها الشركة في يناير الماضي، وكانت أول نسخة تدعم القلم الذكي بعيدًا عن سلسلة نوت.





كما قررت سامسونج الاستغناء عن هواتف نوت هذا العام من أجل الهواتف القابلة للطي التي ارتفع الطلب عليها مؤخرًا، حيث أن هذه التجربة في حال نجاحها وإعجاب الجمهور بالقلم على سلسلة S والهواتف القابلة للطي يلغي سلسلة النوت مستقبلًا.