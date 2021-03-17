الإعلان الرسمي عن هواتف galaxy a52 وgalaxy a52 5g

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف المتوسطة Galaxy A52 وGalaxy A52 5G.





تنطلق اليوم إصدارات الشركة الجديدة من هواتف Galaxy A52 وGalaxy A52 5G التي شغلت بالفعل مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية.



مواصفات هواتف Galaxy A52 وGalaxy A52 5G

يتميز الهاتفين بحجم شاشة 6.5 إنش، ووزن 189 جرام، مع بطارية تدعم المستخدم بعمر شحن يستمر إلى يومين تقريباً، كما تأتي الشاشة في الهاتفين Super AMOLED، بدقة 1080 بيكسل بلس، مع معدل تحديث 90Hz في إصدار 4G، ومعدل تحديث 120Hz في إصدار 5G، كما تتميز الشاشة في كلا الهاتفين بسطوع 800 nit.

كما يدعم الشاشة طبقة من زجاج Gorilla Glass 5، ويتميز الهاتفين بمعايير IP67 في مقاومة الماء والغبار، وتتميز الكاميرة الرئيسية بمستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.8، مع ميزة التثبيت البصري OIS، وتقنية Tetra-binning التي تعد الجيل الجديد من تقنية Quad Bayer حيث تدعم دمج 4 بيكسل بحجم 0.8µm في واحد، وتدعم إنتاج صور بدقة 16 ميجا بيكسل.





كما تدعم الكاميرة نمط تصوير ليلي حتى 12 إطار ومن ثم دمج الإطارات للحصول على صور أكثر وضوحاً، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.





ويأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة وفتحة عدسات f/2.2، كما يأتي مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يضم هاتف Galaxy A52 بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية شحن بقدرة 15W، ويدعم إصدار 4G رقاقة معالج Snapdragon 732G، بينما يأتي إصدار 5G بمعالج Snapdragon 750G.





ويأتي إصدار 4G بذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام ، وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، بينما يأتي إصدار 5G بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت وينطلق الهاتفين بواجهة One UI 3.1، ونظام تشغيل Android 11.

أيضاً يضم الهاتفين كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، مع دعم تقنية التعرف على الوجه أو ميزة إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

وتأتي المكبرات الصوتية في الهاتفين بتقنية Dolby Atmos، مع نمط خاص للألعاب، ويتوفر كلا الهاتفين بألوان الأسود، والبنفسجي، والأزرق وأيضاً الأبيض، وينطلق إصدار 4G بسعر 350 يورو، وإصدار 5G بسعر 430 يورو.